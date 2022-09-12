【非法賽車】警方香島道截停7輛車　8人涉非法賽車被捕

▲ （曾秋文攝）

警方今日（12日）早上在港島黃竹坑進行反非法賽車及反超速行動，期間發現有7輛私家車、包括六輛超級跑車在黃竹坑道向深水灣方向行駛，期間越過路面雙白線，完全漠視路面其他道路使用者的安全，警方即時部署，在香島道把7部車截停，當場拘捕7名男司機，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」和「橫過連續雙白線」。

其中兩輛車掛有俗稱「T牌」的試車牌照，但司機未能出示授權書和行車記錄，涉嫌違反香港法例374E章《道路交通(車輛登記及領牌)規例。而當中一名司機和一名女乘客涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」被捕。

港島總區交通部及執行管制組署理總督察林偉立指出，被捕人士中有人在年初曾涉嫌另一宗危險駕駛案被捕，至於今次的非法賽車是否有組織則仍在調控，相信有部分人士在假日相約駕駛跑車。此外，涉案的跑車最高可時速達200公里，而今日在現場警方測試到涉案車輛行駛時約90至100公里，該段路面車速限制是50公里，相信他們的終點站是石澳海灘一帶。

警方已將七輛涉案車輛扣留並進行調查，當中有部分車不符合維修規定涉及改裝，車胎車紋不足，車牌字樣不符合法例要求，會交由運輸署檢驗和跟進。

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記者：曾秋文