【奧斯卡】《奇異女俠玩救宇宙》獲11項提名稱冠　楊紫瓊姬蒂白蘭芝爭金像影后

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

第95屆奧斯卡金像獎公布提名名單，當中楊紫瓊主演《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）獲得最佳電影、導演、女主角、男女配角、原創劇本、服裝、剪接、配樂及主題曲共11項提名，為今屆最多入圍項目電影，隨後為均是9項提名的《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）和《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）。

而楊紫瓊是第一次角逐金像影后，也是首位問鼎奧斯最佳女主角的華人，不過她的對手亦十分強，包括公認演技爐火純青的《Tár》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），今屆影后被視為楊紫瓊與姬蒂白蘭芝之爭。

其餘入圍角逐最佳女主角還有《金髮夢露》（Blonde）安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）米雪威廉絲（Michelle Williams）及《To Leslie》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）。

今屆奧斯卡將於3月13日舉行。

《第95屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單

最佳電影

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

《Tár》

《壯志凌電：獨行俠》

《上流落水狗》

《Women Talking》

最佳導演

Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》

Daniel Scheinert和Daniel Kwan《奇異女俠玩救宇宙》

Todd Field《Tár》

Ruben Ostlund《上流落水狗》

史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》

最佳男主角

奧斯汀畢拿《貓王》

哥連法路《伊尼舍林的女妖》

班頓費沙《鯨》

Paul Mescal《Aftersun》

Bill Nighy《Living》

最佳女主角

姬蒂白蘭芝《Tár》

安娜迪艾瑪絲《金髮夢露》

Andrea Riseborough《To Leslie》

米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》

楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

Brendan Gleeson《伊尼舍林的女妖》

拜恩泰利亨利《攜步渡水橋》

Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》

巴利高根《伊尼舍林的女妖》

關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角

安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》

周洪《鯨》

嘉莉干頓《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本

《伊尼舍林的女妖》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

《Tár》

《上流落水狗》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《神探白朗：抽絲剝繭》

《Living》

《壯志凌雲：獨行俠》

《Women Talking》

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳剪接

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《Tár》

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳原創歌曲

《Applause》《Tell It Like A Woman》

《Hold My Hand》《壯志凌雲：獨行俠》

《Lift Me Up》《黑豹2：瓦干達萬歲》

《Naatu Naatu》《革命雙雄》

《This Is A Life》《奇異女俠玩救宇宙》

最佳配樂

《西線無戰事》

《巴比倫：星聲追夢荷李活》

《伊尼舍林的女妖》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

最佳攝影

《西線無戰事》

《中有，部分真實的偽記事》

《貓王》

《Empire of Light》

《Tár》

最佳美術指導

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《巴比倫：星聲追夢荷李活》

《貓王》

《法貝曼：造夢大師》

最佳服裝設計

《巴比倫：星聲追夢荷李活》

《黑豹2：瓦于達萬歲》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《夏夫人的巴黎夢》

最佳化妝及髮型設計

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《黑豹2：瓦于達萬歲》

《貓王》

《鯨》

最佳音效

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《阿凡達：水之道》

《貓王》

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳視覺效果

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《阿凡達：水之道》

《黑豹2：瓦干達萬歲》

《壯志凌雲：獨行俠》

《阿凡達：水之道》

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

《Marcel the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠：8+1條命》

《海獸獵人》

《熊抱青春記》

最佳紀錄長片

《救雀奇兵》

《All The Beauty and the Bloodshed》

《火山摯戀》

《A House Made of Splinters》

《Navalny》

最佳紀錄短片

《小象守護者》

《Haulout》

《How Do You Measure a Year》

《米邱效應：疑幻疑真的水門事件》

《Stranger at the Gate》

最佳動畫短片

《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

《The Flying Sailor》

《Ice Merchants》

《My Year of Dicks》

《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Thing I Believe It》

最佳實景短片

《An Irish Goodbye》

《Ivalu》

《在她們眼中》

《Night Ride》

《Red Suitcase》

最佳國際電影

《西線無戰事》(德國)

《1985阿根廷》(阿根廷)

《Close》(比利時)

《驢子伊艾奧》(波蘭)

《恬靜之夏》(愛爾蘭)

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