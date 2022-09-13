【靚太安樂窩】夫婦花$32萬裝修遊艇風單位　弧形玻璃隔間牆+儲物機關

▲ 夫婦二人喜歡開揚的景觀，花32萬裝修遊艇主題的單位。

遊艇就聽得多，遊艇主題的單位大家有沒有看過？今集《靚太安樂窩》介紹位於荃灣柏傲灣525呎的單位，單位有兩房一廳，是一對夫婦及工人姐姐一起居住，單位設計以現代風格為主，以及配合發展商的遊艇設計而成。

屋主二人追求生活享受，買入柏傲灣的單位主要是景觀開揚，在家中都可以嘆海景，放鬆身心。

走進客廳，會有一個開放式廚房，以深色設計為主，亦是發展商原裝的開放式廚房。由於發展商由於以遊艇作為主題，所以深藍色櫃體及木紋都是參照遊艇的甲板設計，設計公司為了配合有關元素，用上線條簡潔及淺色的櫃體作平衡。

▲ 單位有兩房一廳，以現代風格及遊艇設計為主。（湛斯雅攝）

客廳方面，設計公司以白色作背景，以弧形及玻璃作設計，可以增加空間感及配合自然光的引入，可以提升單位通透感，更加明亮。由於屋主要求大量的儲物空間，設計師花盡心思，設計了很多機關去滿足屋主的收納需求。

例如電視組合櫃的另一面其實是客房的隔間牆，設計師拆除了客房及客廳之間的牆，製作了雙面櫃當隔間牆，令兩面都具有收納用途。客房方面有很多「機關」，如床頭、床側、床底等。床頭位置是揭蓋式設計，模仿了遊艇內部結構，都是參考遊艇設計的機關。

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主人房方面則以大地色為主色系，感覺更柔和溫馨，床頭位置牆身選擇捫布特色床屏。增加層次感之餘。還營造了一個令人放鬆的環境，猶如置身酒店的感覺。設計師也設計了入牆的到頂衣櫃提供充足的儲物空間，還可以修飾房內樑柱位置，使空間更實用。

工程詳情：

裝修公司：INBLOOM CONCEPT

裝修時間：約3個月

總裝修設計費用約$32萬，當中包括基本裝修、泥水電工、清拆工程、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文