【電競主場】南華會變身9層電競中心　擬建電競主場館可坐2,500人

▲ 銅鑼灣擬建24萬呎電競中心。（資料圖片）

銅鑼灣將有新設施，南華體育會擬在加路連山道興建9層高電競中心，屆時將提供1大1小兩個場館，分別提供約2,500個和約800座位，料可舉辦各項電競賽事。

遊戲產業近年興起，除了傳統的遊戲開發，各國都陸續培養職業的電子競技隊伍，而本港在此範疇的資源投放不多，其中包括2018年向向數碼港注資1億元，推動電競發展。

非牟利體育組織南華體育會近日透露有意發展電競，南華體育會指，香港電競運動在過去十年始開始發展，步伐落後國內及部份亞太地區，亦缺乏專業的訓練和比賽場地。南華體育會認為，電競運動是有潛質的新項目，已列入杭州亞運的項目之一，估計現時香港有逾30萬人參與電競運動，且數目仍在增加。

為推動電競發展，南華體育會擬在於南華體育會加山會所北面，興建一座樓高9層、總樓面面積逾24萬呎的電競中心。

擬建電競中心將包括一座提供約2,500個座位的主場館、約800個座位的副場館、、體育場地、休息室、訓練設施、媒體室、餐飲設施、體驗設施、停車場、屋宇裝備等。

現時有關計劃仍待諮詢地區意見，未有提供工程時間表。

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責任編輯：陳梓蔚