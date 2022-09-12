  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 16:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電競主場】南華會變身9層電競中心　擬建電競主場館可坐2,500人

社會 15:43 2022/09/12

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

銅鑼灣擬建24萬呎電競中心。（資料圖片）

銅鑼灣將有新設施，南華體育會擬在加路連山道興建9層高電競中心，屆時將提供1大1小兩個場館，分別提供約2,500個和約800座位，料可舉辦各項電競賽事。

遊戲產業近年興起，除了傳統的遊戲開發，各國都陸續培養職業的電子競技隊伍，而本港在此範疇的資源投放不多，其中包括2018年向向數碼港注資1億元，推動電競發展。

非牟利體育組織南華體育會近日透露有意發展電競，南華體育會指，香港電競運動在過去十年始開始發展，步伐落後國內及部份亞太地區，亦缺乏專業的訓練和比賽場地。南華體育會認為，電競運動是有潛質的新項目，已列入杭州亞運的項目之一，估計現時香港有逾30萬人參與電競運動，且數目仍在增加。

為推動電競發展，南華體育會擬在於南華體育會加山會所北面，興建一座樓高9層、總樓面面積逾24萬呎的電競中心。

擬建電競中心將包括一座提供約2,500個座位的主場館、約800個座位的副場館、、體育場地、休息室、訓練設施、媒體室、餐飲設施、體驗設施、停車場、屋宇裝備等。

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【2022亞洲行香港站落幕】騰訊電競與香港電競業合作　推動電競發展
22:21 2022/05/04
【2022亞洲行香港站落幕】騰訊電競與香港電競業合作　推動電競發展
【FIFAe World Cup】港產90後「FIFA電競球王」出征英國世界杯　新世界：全力支持員工為港爭標
18:03 2022/06/29
【FIFAe World Cup】港產90後「FIFA電競球王」出征英國世界杯　新世界：全力支持員工為港爭標
【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
19:02 2022/07/02
【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要

你可能感興趣

【2022亞洲行香港站落幕】騰訊電競與香港電競業合作　推動電競發展
22:21 2022/05/04
【2022亞洲行香港站落幕】騰訊電競與香港電競業合作　推動電競發展
【FIFAe World Cup】港產90後「FIFA電競球王」出征英國世界杯　新世界：全力支持員工為港爭標
18:03 2022/06/29
【FIFAe World Cup】港產90後「FIFA電競球王」出征英國世界杯　新世界：全力支持員工為港爭標
【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
19:02 2022/07/02
【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
電玩手遊 體育場地 媒體 運動 工程 電競 銅鑼灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
11:59 2022/09/11
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意
15:18 2022/09/07
【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意
【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船
11:15 2022/09/11
【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船