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【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿大熱王詠珩三甲不入　師姐賽後發文：多謝你哋支持

娛樂 17:16 2022/09/12

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ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》總決賽已9月10日完美落幕，最終由060號「聞西」梁茜童奪得冠軍。

不少網民對賽果提出質疑，認為造馬，並到ViuTV官方facebook專頁派嬲表不滿。網民又替視為大熱之一、曾參選世界小姐的「師姐」王詠珩三甲不入感不值：「師姐根本係冠軍相」、「師姐靚過晒冠亞季啦，還我師姐」。

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賽前大熱

具觀眾緣的「師姐」王詠珩未能奪冠僅獲第4名，奪得「網絡最受歡迎獎」、「最佳自選造型獎」，身為選美常客的她是賽前大熱，也獲得網民不少正評，如：「留意到呢個女仔比較真」、「係你㗎啦選乜都贏」、「玩遊戲又認真又有可愛嘅一面，本身又超有氣質」。

現年28歲的師姐身高173cm，她曾於英國修適士大學讀書，畢業於媒體研究系的她現為一名遊戲治療師、和諧粉彩正指導師。

她分別於2017年及2018年代表香港到東京參選國際小姐及赴三亞參選世界小姐，為少數成功代表香港參選兩項大型國際性選美的女模特兒。

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「減10公斤真係唔簡單」

完成比賽後，師姐於IG公開比賽靚相之餘，也發布一篇長文，感謝自己、不同的單位，她更指自己是在生病的狀態下發文，實在令人擔心。

她先感謝自己與支持者：

呢一趟比賽嘅旅程好多得著
要慢慢喺呢度講多謝♥️
同左（咗）自己講多謝先
鼓起勇氣參加左（咗）呢個比賽
要講自己變到肥肥白白好容易🐷
但要減10公斤真係唔簡單🥲

首先多謝你地所有投票支持我既人🙏🏻
無你地（哋）我無可能攞到呢個網絡最受歡迎大獎
你地（哋）所有人既（嘅）留言同訊息我都一一收到，多謝你地（哋）咁支持我

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感謝ERROR

師姐再特別提到在其個人表演中提供幫助的人，她寫道：

首先多謝我嘅外冷內熱既隊長三爺 @deniskwok193 ，多謝你揀左我入你個組
係準備個人表演度出錢又出力比左好多idea我先會可以有呢個反差感咁大既表演， 你話我老土都要講架啦，多謝你
你仲幫我搵左做音樂好talented 既 @delta.t.hk 幫我係時間有限既情況下不斷修改同整段音樂， 多謝Delta花左好多時間一次又一次幫我揼個音樂出嚟🙏🏻

仲要紅隊隊長呀dee @deegor_hkwa
雖然我已經唔係你嗰組
但你都好主動幫我俾意見我
教我個表演應該要抱住個咩態度去做令個表演可以做得更好

她感謝ERROR隊長梁業（肥仔）的細心，「每次搭車都捱眼訓同我傾計比意見我，令我呢個本身好擔心第一次接觸綜藝既師姐放心啲做自己，因為你話我知會有你地睇住我」。她指自己與保錡在比賽過程中的相處不算很多，但也感謝對方鼓勵自己參賽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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