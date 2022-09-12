【生仔經歷】孩子生日變母難日？台女星呼籲媽媽們：不要情緒勒索

▲ 其實見到BB，再痛都值得。

生仔經歷10級痛楚！所以孩子的生日都被稱為「母難日」，在中國人的傳統思想中，孩子的生日都要給媽媽奉茶，以謝生育之恩。不過有台灣女星歐陽靖則不這麼認為，她在生日當天，在社交網發表文章指：「有人常說生日是媽媽的母難日，她則表示媽媽譚艾珍從沒這樣對她說過，「因為媽媽說她生我時很輕鬆，2個小時就生出來了。」

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育有2歲兒子新醬的她，表示自己都不會跟兒子這樣說：「你生日是母難日耶，你應該要感謝媽媽！」她解釋，自己懷孕10個月從未有過不舒服，每天心情都超好，吃飽睡飽，生完還舒服躺平睡覺，「孩子生日對我來說，根本是母爽日。」更呼籲其他媽媽們不要在孩子生日時用「母難日」三個字情緒勒索。

▲ 她很開心擁有兒子。

不過後來她又「戴頭盔」說：「生產的辛苦程度是依照媽媽的體質跟胎兒狀態而定，絕對不是寶寶蓄意要傷害媽媽，當然自己有沒有做好生產功課也很重要。」

而生日當天都應該好好慶祝，她寫道：「生日就是離死亡更近一步，幹嘛要慶祝？」但她則認為這也是值得慶祝的事情，「慶祝自己學分快修滿畢業了，不是件好事嗎？」

▲ 台灣女星歐陽靖不認為孩子的生日是母難日。

貼文一出引來不少網友留言，有人覺得生產很舒服，真的就像大便一樣，之後還可以坐月，舒服休養1個月;亦有媽媽表示生產過程極度痛苦，陣痛超過20多小時都生不出來，最後更要「食全餐」。

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責任編輯：王明芳