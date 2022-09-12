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【最新疫情】本港再多11宗死亡個案　患腦癇症10歲男童染疫情況危殆

社會 16:36 2022/09/12

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（12日）出席記者會，交代本港最新疫情發展。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時有2,753名病人留醫，新增291名新冠病人需要留醫，目前有56名病人情況危殆，65人情況嚴重，14人在深切治療部留醫。再多11名患者離世，10男1女，年齡介乎61至93歲，其中10人未打齊3針疫苗。

瑪嘉烈醫院新呈報一個宗兒童危殆個案，個案為一名患有腦癇症的10歲男童，已打2針，他在9月9日快測陽性，9月11日到指定診所求醫，診所將男童送往瑪嘉烈醫院兒科隔離病房。

男童出現發燒、氣促及嘶吼症，院方有處方藥物，惟男童及後神智轉差，電腦掃瞄報告顯示情況正常，男童目前在兒童深切治療部留醫，情況危殆。

再有10間院舍出現確診個案，涉及3間老人院舍，及7間殘疾人士院舍，共11人染疫、54人被列為密切接觸者，需要隔離。涉及的院舍如下：

  • 九龍城鴻圖老人院
  • 葵涌保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心
  • 荃灣慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司 
  • 南區東華三院賽馬會頤安護理安老院
  • 南區東華三院賽馬會頤樂護理安老院
  • 屯門香港耀能協會安定宿舍
  • 南區扶康會悅群之家
  • 南區新生精神康復會利東宿舍
  • 沙田香港心理衛生會顯徑宿舍
  • 沙田匡智水泉澳綜合復康中心-泉匯軒

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記者：李榮忠

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