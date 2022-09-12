【疫情焦點】新增7,938宗確診　1名10歲染疫男童情況危殆【不斷更新】

▲ 本港疫情未止。（譚以諾攝）

本港疫情持續升溫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（12日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

今日新增7,938宗確診個案，包括7,772宗本地個案及166宗輸入個案，另錄11宗離世個案。

【16:50】

張竹君指，按9月6日數字，圍封強檢行動找到的陽性比率約1%至2%；社區檢測中心的陽性比率則約2%。

她解釋，如果污水檢測陽性涉及的區域大，當局不能逐幢強檢，就會派發快測包鼓勵市民檢測；但如發現個別大廈病毒量高，就會選擇圍封強檢。

【16:45】

被問到近日確診宗數回落，張竹君指未知中秋節假期後個案情況，亦要關注Omicron BA.5 的情況，形容有關個案未知是否已到頂，當局仍要觀察情況是否愈趨平穩。防疫措施方面，她指，當局會考慮專家意見，如有需要修訂會再有公布。

【16:38】

變異病毒株比例方面，BA.4/.5 佔76.9%；其中BA.5佔約68%、BA.4佔約8.8%、BA.2.12.1佔3.6%、BA.2.2 佔20%。

【16:35】

10間院舍再現確診個案，涉3間老人院舍、7間殘疾院舍，共11名院友確診，有54人要接受檢疫，涉及的院舍：

九龍城鴻圖老人院

葵涌保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心

荃灣慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司

南區東華三院賽馬會頤安護理安老院

南區東華三院賽馬會頤樂護理安老院

南區扶康會悅群之家

南區新生精神康復會利東宿舍

屯門香港耀能協會安定宿舍

沙田香港心理衞生會顯徑宿舍

沙田匡智水泉澳綜合復康中心- 泉匯軒

4間學校個別班級要停課1周，涉1間幼稚園、2間小學、1間中學：

沙田東華三院廖恩德紀念幼稚園K3C班，3名學生及1名老師確診，該班共27名學生

將軍澳香港華人基督教聯會真道書院DS3I ，32名學生中，有5人確診

元朗通德學校5A班，26名學生中，有4人確診

深水埗天主教南華中學6A班，22位學生中，3人確診

【16:30】

何婉霞表示，現有2,753名病人留醫，新增4名病人情況危殆，15人情況嚴重，目前有14人在深切治療部留醫。一名10歲男童情況危殆，正於瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，詳情即看：【下一頁】

多11名患者離世，涉及10男1女，年齡介乎61至93歲，其中10人未打齊3針疫苗。

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記者：黃悅晴