  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 16:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前高官離世】保安局前局長李少光今舉殯　陳國基、葉劉淑儀扶靈

政治 16:05 2022/09/12

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

李少光上月中逝世，今日舉殯。（資料圖片）

保安局前局長李少光上月中逝世，今日（12日）舉殯，多名政界人士上午前往位於紅磡的世界殯儀致意，包括全國政協副主席梁振英、前特首林鄭月娥及現屆政府多名官員，基本法委員會副主任譚惠珠及前立法會議員李華明亦有到場。

特首李家超及夫人、港澳辦、公安部、中央統戰部等均有致送花牌。

大殮儀式於今晨約10時半結束，李少光兒子李霖恩捧著父親遺照步出殯儀館。政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、中聯辦警務聯絡部長陳楓、行政會議召集人葉劉淑儀、富衛集團主席馬時亨，以及全國政協委員黄楚標，共8人扶靈，靈柩移送鑽石山火葬場火化。

李少光於1998年獲委任為入境事務處處長，2002年獲時任特首董建華委任為廉政專員，成為首位由紀律部隊出身的廉政專員。他於2003年8月接替辭職的葉劉淑儀出任保安局局長，服務政府38年。李少光上月14日睡夢中離世，享年73歲。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持
15:16 2022/08/14
【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持
【李少光辭世】特首與多名司局長哀悼　讚揚其多年來盡心服務市民
15:00 2022/08/14
【李少光辭世】特首與多名司局長哀悼　讚揚其多年來盡心服務市民
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
14:19 2022/08/15
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人

你可能感興趣

【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持
15:16 2022/08/14
【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持
【李少光辭世】特首與多名司局長哀悼　讚揚其多年來盡心服務市民
15:00 2022/08/14
【李少光辭世】特首與多名司局長哀悼　讚揚其多年來盡心服務市民
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
14:19 2022/08/15
【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人
陳國基 曾國衞 行政會議 譚惠珠 保安 鄧炳強 紀律部隊 董建華 馬時亨 李霖恩

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
11:59 2022/09/11
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意
15:18 2022/09/07
【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意
【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船
11:15 2022/09/11
【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船