【前高官離世】保安局前局長李少光今舉殯　陳國基、葉劉淑儀扶靈

▲ 李少光上月中逝世，今日舉殯。（資料圖片）

保安局前局長李少光上月中逝世，今日（12日）舉殯，多名政界人士上午前往位於紅磡的世界殯儀致意，包括全國政協副主席梁振英、前特首林鄭月娥及現屆政府多名官員，基本法委員會副主任譚惠珠及前立法會議員李華明亦有到場。

特首李家超及夫人、港澳辦、公安部、中央統戰部等均有致送花牌。

大殮儀式於今晨約10時半結束，李少光兒子李霖恩捧著父親遺照步出殯儀館。政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、中聯辦警務聯絡部長陳楓、行政會議召集人葉劉淑儀、富衛集團主席馬時亨，以及全國政協委員黄楚標，共8人扶靈，靈柩移送鑽石山火葬場火化。

李少光於1998年獲委任為入境事務處處長，2002年獲時任特首董建華委任為廉政專員，成為首位由紀律部隊出身的廉政專員。他於2003年8月接替辭職的葉劉淑儀出任保安局局長，服務政府38年。李少光上月14日睡夢中離世，享年73歲。

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責任編輯：陳葆琳