【酷熱天氣】本港今日天晴乾燥空氣污染水平高　上水一度錄得38.1度

▲ 本港今日天晴乾燥空氣污染水平高，上水一度錄得38.1度。（資料圖片）

今日（12日）天氣非常炎熱，天文台在早上6時45分已發出酷熱天氣警告。天文台指，受乾燥的大陸氣流正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，本港下午酷熱；部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，料未來數日空氣污染仍會處於較高水平。

天文台指，本港天晴乾燥，局部地區有煙霞，日間時間酷熱，在下午時間本港多處地區氣溫上升至34度或以上。根據分區溫度，在下午4時，沙田、深水埗、黃大仙均錄得35度以上，而上水最高氣溫更一度錄得38.1度，扳平本港境內9月份最高溫紀錄。

▲ 香港九天天氣預報。

環保署指，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩偏北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升，預測今日部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。

天文台預測，未來數日廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱，吹輕微至和緩偏北風，最高氣溫約35度。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染水平仍會維持在較高的水平。

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記者：李榮忠