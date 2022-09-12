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【失衡凶間】麥詠楠「死人頭」導演馮志強嗌恐怖　吳海昕女子漢上身保護任賢齊

娛樂 16:32 2022/09/12

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《失衡凶間》

由馮志強執導電影《失衡凶間》其中單元《唐樓》內，飾演怪人的麥詠楠（Buber）「死人頭look」非常嚇人，她被困在細小的木箱中，試了多個死狀，直到導演嗌「恐怖」收貨。同場的吳海昕大讚Buber非常入戲。而她在戲中有一場突然化身「女子漢」，出手保護任賢齊，與平時柔弱外表的她大相逕庭。

Buber說：「由於個箱真係好細，我要屈曲啲手手腳腳瞓入去，仲要好似死不瞑目跌咗個頭出嚟，導演諗咗好多甫士叫我試，最後竟然係一個不經意嘅甫士，導演話：『嘩，呢個好恐怖呀！』就決定咗用呢個甫士。」

身旁的吳海昕說：「呢場戲Buber最辛苦，屈喺個咁細嘅箱裡面，又唔可以眨眼，仲要捉緊時間，非常準確，令到呢場戲嘅氣氛推上高潮。」

麥詠楠（右二）「死人頭look」夠嚇人。

片中飾演性格神經質女作家的吳海昕，為完成驚慄小說，獨自搬到僻靜的唐樓專心寫作，當寫得投入時，更會不自覺地模擬小說中的角色，所以經常會自然自語，加上搬進唐樓，接連發生古怪事情。

對此，吳海昕表示：「今日我要拍動作戲，仲有武術指導在場，導演話有三個招式可以殺人於無形，我只係出咗一招，然後再同小齊哥一唱一和嚇走松枝哥，呢場戲好刺激。」

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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