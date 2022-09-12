【朱古力瘤】27歲女子浸溫泉朱古力瘤突破裂　引發腹膜炎肚開4個洞急救

▲ 27歲女子浸溫泉朱古力瘤突破裂！引發腹膜炎，肚開4個洞急救。

婦科問題沒有及時處理，分分鐘後患無窮！台灣一名27歲女生在大學時期已發現左邊卵巢長有一顆約5cm的朱古力瘤，但一直未有處理，至一日泡溫泉時突然腹部劇痛，求醫發現朱古力瘤破裂，流出的腹水更引發腹膜炎，需緊急手術。

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該名女生在Dcard論壇發文，表示自己從大學時期就有的朱古力瘤，因為沒有伴隨典型劇烈經痛症狀，且婦科醫生沒有強烈要求手術移除，於是事主即便知道囊腫有擴大跡象，未來有機率破裂，仍只選擇了「定期回診」，沒有將其手術切除。不幸的是，事主在一次溫泉度假期間，突然腹部劇痛，緊急到診所內科照超音波，醫生判定為腹膜炎，認為是盲腸或婦科問題引起。為事主注射一劑止痛針後，將其轉診大醫院急診室。事主形容當時痛楚難耐：

當下痛到炸裂、視線一度模糊，幾乎無法行走。

緊急手術 肚開4個洞

事主轉診至大醫院後，醫生似乎發現情況有些危急，於是安排了電腦斷層掃描，再有婦科醫生會診。在一系列檢查完到隔天早上，婦科醫生突然出現，告訴事主是體内的朱古力瘤破裂。為了避免病況加劇，因此事主在2小時後就要進行手術。最後，事主肚子被打了四個洞（腹腔鏡），但醫生表示這不太會影響生育功能。另外，因傷口很小，痛感不大，事主在術後隔天已可以正常飲食。

呼籲女性要常照超聲波

事主藉此血淚史，向廣大女性呼籲：

我的巧克力囊腫真、的、爆、了。破裂的時候是最痛的！還引發腹膜炎，住院緊急手術。請女生務必注意自身身體情況，平時定期照超音波確認身體無礙，千萬不要忌諱就醫！當有「不正常劇痛」例如異常腹痛或經痛時，請直接去急診！

網民圍爐：真的很痛

事主的遭遇引來不少有相同經歷的女生留言，紛紛表示「女人真的太難了」：

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卵巢癌7大常見徵狀

卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病。婦產專科醫生陳世樂曾指出，卵巢囊腫分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。良性腫瘤包括子宮內膜異位症、朱古力瘤或是畸胎，當中最常見的是功能性水瘤：

功能性水瘤未必有徵狀，成因或與卵巢結構、排卵不穩定有關。

太大的腫瘤有機會爆裂，引致內出血及劇痛，屬急性危急個案，如沒有及時處理，最嚴重卵巢可能壞死。陳世樂指，卵巢癌的高危人士為超過45歲、未曾生育、家族中有人曾患卵巢癌（尤其媽媽、姊妹、姑、姨）的女性。根據香港臨床腫瘤科學會資料，以下為常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣