【4區污水陽性】馬鞍山多幢私樓或有隱性患者 政府向4區派17.5萬個快測包
社會 16:55 2022/09/12
政府今日（12日）表示，沙田、深水埗、大埔、中西區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管人員派發合共約17.5萬個快測套裝，供自行檢測，以輔助識別感染者。
派發快測套裝的屋苑：
- 沙田區
星漣海、泓碧、銀湖‧天峰、雲海、雲海別墅、廣源邨、小瀝源村
- 深水埗區
碧海藍天、一號．西九龍、美孚新邨7期
- 大埔區
大埔中心、大埔廣場、宏福苑
- 中西區
觀龍樓、卑路乍街和科士街附近一帶住宅
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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責任編輯：陳梓蔚