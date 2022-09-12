【月餅捐贈】土瓜灣好心人贈月餅　垃圾桶蓋上任取被斥：好心做壞事

▲ 土瓜灣好心人贈月餅，垃圾桶蓋上任取留祝福卻惹網民大量負評。

每逢中秋，不少慈善機構都鼓勵市民將多出的月餅捐贈給有需要人士，令「月餅捐贈」文化於香港日漸普遍。不過，「捐」似乎亦要睇地點，有好心街坊早前便疑似打算將吃不完的月餅送出，並安置於一白色紙袋內，不過，由於月餅的安放地點正正是垃圾桶蓋上方，令事件引來不少網民批評，反指街坊不懂尊重人。而將相關照片上載網上的網民亦斥放置者要反省，暗示擺放位置有侮辱人之嫌。

你擺喺（垃圾桶）上面係人都唔攞啦！

▲ (facebook 圖片)

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該網民在facebook專頁「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文稱拍攝地點位於土瓜灣樂民新邨其中一公屋樓層，當時白色紙袋外是貼有一張寫有「送給有需要的人，祝：『中秋節快樂。』身體健康。」的紙張；紙袋內則裝了散裝月餅，故相信有人是打需將月餅轉送他人。但對於這種「送贈」，網民似乎卻不甚欣賞，而且更十分反感；又稱真心想送的話，便不應該直接放於垃圾桶上面；直斥「究竟係邊個咁聰明放喺垃圾桶上面？真心希望你有時間去做智力測驗」。

▲ (facebook 圖片)

事件曝光後，有大量網民亦加入討論，不少人亦認同放在垃圾桶上的「捐贈」十分無禮，「擺喺垃圾桶上真係有另一個feel」、「即係叫乞兒拎去食啦」、「唔係有心畀人，所以求X其」、「智力有問題」、「有心送就應親自給清潔姐姐」。不過，有人亦指「放喺上面雖然有點不雅，但是應該唔影響食物質素」。

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責任編輯：羅嘉欣