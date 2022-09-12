【打擊走私】涉偷運高級和牛及子宮頸癌疫苗等　當局拘16人檢獲總值1,900萬貨物

▲ 警方和海關於中秋前夕進行聯合反走私行動。（曾秋文攝）

警方及海關於中秋節前夕進行聯合反走私行動，5次行動中首次檢獲子宮頸癌疫苗、鰻魚魚苗、高級和牛等凍肉，總值1,900萬。行動中共拘捕16名香港和內地男子，扣查4艘船隻及一輛七人車。

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水警小艇分區指揮官署理警司劉家業表示，留意到不法份子在中秋節假期前走私高價值食材到內地，於是連同海關展開聯合打擊行動。水警總區特遣隊高級督察阮敬豪指出，首4次的行動分別在南丫島對開海域、后海灣和西貢進行。至昨晚(11日)水警聯同海關海域聯合特遣隊展開第5次行動，在凌晨零時許，於機場以西發現一艘可疑快艇高速駛離香港水域，時速約35海浬，船上有3名男子，相信正進行走私活動，人員隨即採取行動，兩艘多功能攔截小艇展開追截，涉案快艇亦高速逃走，其後在機場西南水域將其截停。行動中拘捕3名18至22歲的香港男子，緝獲61箱包括鰻魚魚苗、高級和牛、凍肉和子宮頸癌疫苗，案件交由海關跟進。

海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢表示，檢獲的貨物包括高級和牛共122噸，總值約1,300萬元，另外約有價值約380萬的鰻魚魚苗、觀賞用的寵物蛇和蟹，相信因疫情關係陸路通關較困難，不法分子轉以水路進行走私。今次搜出的子宮頸癌疫苗是首次發現，人員發現疫苗沒有適當冷藏和進行正式的檢疫和檢驗，質素成疑。此外，鰻魚苗估計運返內地進行養殖後食用。

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記者：曾秋文