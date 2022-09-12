【母女情深】張鈞甯40歲生日媽媽飛越千里慶生　開明媽媽從不教訓教出學霸女神

台灣女星張鈞甯來自單親家庭，但從小不缺乏愛，因為有很疼愛她的媽媽，張鈞甯的爸爸張志銘是前台灣大學教授，媽媽鄭如晴既是作家，也是大學副教授，自小出身書香世家，而張鈞甯也遺傳了父母的優良基因，IQ高達148，是數學科資優生。

▲ 似兩姊妹多過似母女。

不過張鈞甯沒有向學術方面進發，反而成為了知名演員，日前她在青島拍戲，碰巧40歲生日，張媽媽為免女兒孤零零渡過生日，遂千里迢迢從台北到上海，再從上海到青島，由於疫情關係，內地防疫措施相當嚴緊，加上張媽媽不熟悉掃碼程序，所以一路上關卡重重，張媽媽在微博說：

從台北到上海，再從上海到青島，因疫情關係，一路關卡重重，又不熟悉手機掃碼程序，處處笨拙，終於在二女兒生日前兩天到達青島旅館和她會合，真可寫成ㄧ篇千里尋女記。也是四年前的八月底九月初來到青島給女兒探班，青島的建築保留德國的風情，那時的自己還留著長髮，留著對女兒的牽掛。4年後9月4日的這天，天空呈現一幅白雲迤邐萬丈飛揚狀，牽掛已轉化為祝福。

幸好張媽媽在女兒生日兩天前到達青島，與女兒生活兩天及為她慶生，她說：

飛越千里只為和女兒生活兩天，並當面祝她生日快樂！一個擁抱，一聲呼喚，讓媽媽甘願當候鳥！

張媽媽的字裏行間流露對女兒的疼愛之情，而張鈞甯都在社交網回應對母親的愛寫道：

平靜地邁向人生不惑，今年除了好友還可以有家人相伴，是最幸福的事！

她稱雖然生命中有很多值得追求的事，但人愈大就更加明白，家人是排序中最重要的，還上載了多張跟母親的合照及慶生照，網友都大讚很有愛。

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張媽媽是台灣知名的兒童作家，鄭如晴對女兒們的教育，採取開明的態度和方式，張鈞甯直言母女因此無話不談，大至人生問題，小至兒女私情毫無禁忌，母女關係「只有分享，沒有負擔」。愈是長大，張鈞甯愈是發現媽媽為了保護她和姊姊，而故作壯大堅強。她心痛媽媽身體開始退化，眼睛、睡眠問題嚴重。

▲ 張媽媽飛越千萬為女兒慶生。

而張鈞甯可說是高學歷演員，不僅畢業於台北大學法律系學士，更是中央大學產業經濟研究所法學碩士。她成為學霸女神，媽媽從小對她的教育當然功不可沒。

張媽媽曾說：「對於孩子，我從不想教訓，父母不應該是塑造理想兒童典範的教官。」

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責任編輯：王明芳