【聲夢傳奇】炎明熹病後復工騷纖腰　Gigi+Chantel+Yumi+Windy齊人合體After Class

▲ （左起）Yumi、Gigi、Chantel、Windy齊出席活動。

炎明熹（Gigi）在9月3日確診新冠肺炎而留家隔離休養，連在上周五（9月9日）舉行的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》亦無奈缺席，有份演出的好姊妹姚焯菲（Chantel）當晚受訪時坦言掛念對方。

經關閉休養後，炎明熹在今日（9月12日）復工出席連鎖快餐店宣傳活動，而且更露出纖腰，不過同場的姚焯菲、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）都是戴透明口罩，Gigi則做足防疫措施戴正規的防疫口罩。雖然Gigi看來比之前瘦了一點，幸好落精神不錯。

此外，之前Gigi北上留在內地一段時間參加《聲生不息》，所以今次是After Class的Gigi、Chantel、Yumi、Windy難得齊人一起同場出席活動。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

在活動上，她們分成四隊比賽，先由Yumi打頭陣唱出歌曲《傻人》，務求先以歌聲打動粉絲，落力拉票。及後，在任務遊戲其間亦瞓身參與，與隊完成接力賽，先由隊員不斷搖動身體令身上計步器達至指定數量，再接力完成拼圖，最後成功挑戰人氣遊戲翻杯子遊戲。

Chantel亦唱出首本名歌《原來談戀愛是這麼一回事》，緊接就由Windy唱出其熱唱歌《愛情許可證》。

之後，她們4人邀粉絲上台玩遊戲，當中禮物包括Yumi、Chantel、Windy及Gigi親筆簽名Tee、紙手扇、海報，令全場氣氛推上最高點，現場得獎粉絲上台領獎時亦難掩興奮之情。

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪