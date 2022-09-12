【隔離生活】竹篙灣隔離營寂寞度中秋　隔離人士獲贈月餅自製燈籠過節

▲ 竹篙灣隔離營寂寞度中秋，隔離人士獲贈月餅自製燈籠過節，苦中一點甜。

中秋佳節是一家團圓的日子，不過疫情肆虐，有確診的市民被迫要入住隔離營！有不少入住隔離營的網民在facebook的「竹篙灣檢疫生活關注組」分享中秋post，指中秋節(9月10日)收到工作人員向隔離人士派發一盒4個的月餅，感到驚喜，更有隔離人士自製燈籠過節，算是苦中一點甜。

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中秋節當日，不幸入住隔離營的市民在facebook的「竹篙灣檢疫生活關注組」分享中秋帖文，其中有一網友表示迎月夜見到其他營友收到月餅，人有自己卻沒有，坦言「嗰刻心裡問點解人有我冇咁陰公」，翌日早上，收到物資及月餅時，心情由谷底反彈，「和暖的日光和一個窩心的月餅，個鼻當堂一酸，心諗原來自己冇俾人遺忘到」，該網友更指職員好似「中秋老人」將月餅派到每一戶，真係有啲驚喜。

營友收到月餅，在寂寞的隔離營感到一點溫暖，有母子同住隔離營，柯打餅乾及杯麵的物資後，竟多送了一個迷你月餅，「又驚喜又溫暖呢，阿仔好開心」，有營友在隔離營的窗戶賞月，並留言「明月照溝渠」，而另一營友則指「今晚迎月，送大家一個廁所位月亮，這刻我們在一起看著同一個月亮過中秋，祝各位營友快啲畢業，身體健康！」亦有正在隔離的市民「苦中作樂」，以廢紙摺出一隻白兔，加上吊繩，製作出簡單燈籠，吊在窗邊增添節日氣氛。

有收到月餅的營友，感恩有這份心意及關愛，「呢個「中秋老人」真正帶來一點溫暖，感恩！」不過也有少數營友唱反調，直指「食咗...咳死㗎喎」、「食完應該可以咳晒啲痰出嚟」。

對於唱反調批評的營友，有網民指「無論如何，都算係政府一番心意，呢份善意，係可以接受嘅。」更有網民指唱反調的人，不喜歡可以不取，「雖則隻身隔離。其後更派一盒月餅。更感恩。不理賣5賣得晒又好，人哋可以有權5俾，珍惜現在所擁有嘅野。有時啲嘢5係必然。」

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責任編輯︰王明芳