【食用安全】內地男星買梳打水驚見成分多達232種　涉事公司回應：是酵素粉

▲ 內地男星買梳打水，驚見成分多達232種。

夏日炎炎想飲冰涼的碳酸飲料，有些人或會飲梳打水代替汽水。內地男星馮雷日前在社交平台拍片，買了一樽「氣泡水」（梳打水），發現其包裝上標示的成分竟多達232種，引起網民熱烈議論，有網友戲稱「感覺搬空了一整個菜市場」，而涉事飲料出品公司其後也作出回應。

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馮雷日前在抖音發布一段影片，表示自己下樓買飲料時，發現一件「特別有意思的事」，畫面之後一閃而過出現的，就是一樽飲料瓶的成分表，印有密密麻麻的成分，竟多達232種。馮雷隨後一口喝下，發現口感就是「葡萄汁」，影片隨即引起網民熱烈討論。

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從飲料的成分表中可見，除了水之外，也有各式蔬果，如西瓜、藍莓、士多啤梨、薯仔、芹菜、洋蔥、小茴香、花椒等，也有二氧化碳、赤蘚糖醇、抗性糊精、紫蘿蔔液濃縮汁及紅葡萄濃縮汁等成分。

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涉事飲料出品公司有水工作人員其後回應，他們添加的是一種含有232種植物元素的酵素粉，並非真的添加了232種植物。至於為何要將酵素粉所包含的232種植物元素都列在成分表，該工作人員表示不清楚，並指是技術方面的問題。

對於添加酵素粉，中國醫師協會營養醫師專業委員會常務委員、湖北省營養學會常務理事蔡紅琳向內地媒體表示，添加這種添加酵素粉，不等於直接添加了232種植物原料。

蔡紅琳稱，因5mg/L的植物酵素含量並不高，人體能獲得的有益物質十分微量，還不如直接吃一個蘋果。

暫未證實梳打水對骨骼可致傷害

BBC新聞網曾引述一項針對梳打水的研究，伯明翰大學團隊曾在2001年檢測了7種不同品牌的梳打礦泉水，然後將其潑到離體牙齒上查看反應。

團隊發現，梳打水的pH值在5到6之間，酸性不如一些最高可達2.5的可樂飲料；而清水的pH值為7，呈中性。因此，梳打水的確是呈弱酸性，但腐蝕作用卻只是其他一些碳酸飲料的1%，未有確實證據顯示會對人體的骨骼、胃和牙齒構成傷害。

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責任編輯：羅嘉欣