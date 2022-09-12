【美食速報】越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒登場　即日起$20購買咖啡味雪糕甜筒

▲ Ｄreyer's 推出越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒。（圖片由品牌提供）

喜歡咖啡味道的你，吃雪糕又有多一個選擇了！DREYER’S D-COLLECTION曾推出比利時朱古力扭紋脆筒、美國加州士多啤梨扭紋脆筒、宇治抹茶扭紋脆筒及靜岡焙茶扭紋脆筒。今次，DREYER’S推出以越南冰滴煉乳咖啡為靈感的「全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒」。

越南咖啡味濃郁醇厚，略帶回甘，可說是「啡迷」喜愛之一。今個夏日在香港也能隨時嘆到越南地道的咖啡風味，DREYER’S D-COLLECTION全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，以醇厚的地道越式風味咖啡雪糕與煉奶結合，頂層滿布粒粒香脆果仁碎，增添層次，猶如正在品嚐一杯越式煉奶咖啡。

建議零售價：HK$20.0 (單件裝)，HK$52.9 (3支多件裝)。

推出日期：即日起推出。

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責任編緝：蕭雅文