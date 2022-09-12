  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒登場　即日起$20購買咖啡味雪糕甜筒

休閒消費 17:56 2022/09/12

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Ｄreyer's 推出越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒。（圖片由品牌提供）

喜歡咖啡味道的你，吃雪糕又有多一個選擇了！DREYER’S D-COLLECTION曾推出比利時朱古力扭紋脆筒、美國加州士多啤梨扭紋脆筒、宇治抹茶扭紋脆筒及靜岡焙茶扭紋脆筒。今次，DREYER’S推出以越南冰滴煉乳咖啡為靈感的「全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒」。

越南咖啡味濃郁醇厚，略帶回甘，可說是「啡迷」喜愛之一。今個夏日在香港也能隨時嘆到越南地道的咖啡風味，DREYER’S D-COLLECTION全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，以醇厚的地道越式風味咖啡雪糕與煉奶結合，頂層滿布粒粒香脆果仁碎，增添層次，猶如正在品嚐一杯越式煉奶咖啡。

建議零售價：HK$20.0 (單件裝)，HK$52.9 (3支多件裝)。

推出日期：即日起推出。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【淘寶神器】$66淘寶打亮錶面神器　神還原完美錶面：好似新一樣
今日 12:08
【淘寶神器】$66淘寶打亮錶面神器　神還原完美錶面：好似新一樣
【2022潮語】2022網絡最紅常用11大潮語　時下年青人潮語你識幾多個？
今日 17:21
【2022潮語】2022網絡最紅常用11大潮語　時下年青人潮語你識幾多個？

你可能感興趣

【淘寶神器】$66淘寶打亮錶面神器　神還原完美錶面：好似新一樣
今日 12:08
【淘寶神器】$66淘寶打亮錶面神器　神還原完美錶面：好似新一樣
【2022潮語】2022網絡最紅常用11大潮語　時下年青人潮語你識幾多個？
今日 17:21
【2022潮語】2022網絡最紅常用11大潮語　時下年青人潮語你識幾多個？
餐廳情報 著數優惠 美食 雪糕 咖啡 香港 越南

最高瀏覽

【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
11:59 2022/09/11
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
18:41 2022/09/07
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】
17:28 2022/09/11
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】