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叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於亞洲國際博覽館舉行。

【叱咤2024 / 叱咤樂壇流行榜2024 / 商台】由商業電台主辦的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（1月1日）假亞洲國際博覽館舉行。

本年度合共頒發49個獎項，當中以一人一票透過網上程式投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎。

叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合5強　周殷廷軒公力撼姜濤Ian盧瀚霆

叱咤2024丨MIRROR三子作品入圍「我最喜愛的歌曲」

至於「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強（排名依歌曲名字筆劃序）：盧瀚霆《Hey Hey OK!》、陳卓賢《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》於今晚由現場觀眾以一人一票形式投票選出。

今屆「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於今晚7時在叱咤903聲音直播，於my903.com881903.com網上串流視像直播，以及於ViuTV及ViuTv app視像轉播。

叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜得獎名單

【23:08】「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，姜濤《好得太過份》。

【23:04】「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」姜濤。

【22:54】「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」鄭秀文。

【22:49】「叱咤樂壇我最喜愛的組合」MIRROR。

【21:38】「叱咤樂壇至尊唱片大獎」陳卓賢《Interlude》。

【21:38】「叱咤樂壇至尊唱片大獎」陳卓賢《 Interlude 》。

【21:24】「叱咤樂壇女歌手」：銅獎-雲浩影 、銀獎-陳凱詠、金獎-李幸倪。

【22:00】「叱咤樂壇組合」：銅獎-雷同二友、銀獎-COLLAR、金獎-Dear Jane。

【21:44】「叱咤樂壇男歌手」金、銀、銅獎及「叱咤樂壇唱作歌手」金、銀、銅獎今屆結果相同：銅獎-林家謙奪、銀獎-馮允謙、金獎-陳卓賢。

陳卓賢連奪「叱咤樂壇男歌手」金獎、「叱咤樂壇唱作歌手」金獎。

【21:40】「叱咤樂壇作曲人大獎」林家謙。

【21:35】「叱咤樂壇編曲人大獎」黃兆銘。

【21:31】「叱咤樂壇編曲人」陳考威。

【21:26】「叱咤樂壇填詞人」黃偉文。

【21:21】「叱咤至尊歌曲大獎」，馮允謙《會再見的》

【21:15】「專業推介·叱咤十大」第2位，陳凱詠《間歇性休眠》

【21:09】「專業推介·叱咤十大」第3位，容祖兒《9秒9》

容祖兒

【21:03】「專業推介·叱咤十大」第4位，雲浩影《回憶半分鐘》

【20:56】「專業推介·叱咤十大」第5位，Kiri T《至少做一件離譜的事》

Kiri T

【20:50】「專業推介·叱咤十大」第6位，林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術與科學》

【20:44】「專業推介·叱咤十大」第7位，洪嘉豪《黑玻璃》

洪嘉豪《黑玻璃》。

【20:38】「專業推介·叱咤十大」第8位，盧瀚霆《Hey Hey OK!》

【20:30】「專業推介·叱咤十大」第9位，陳健安《戀愛腦之死》

【20:24】「專業推介·叱咤十大」第10位，MC張天賦《小心碰頭》

MC張天賦

【20：17】叱咤樂壇生力軍組合歌手：金獎－VIVA、銀獎－Rover、銅獎－One Up。

【20：10】叱咤樂壇生力軍女歌手：金獎－林愷鈴、銀獎－黃健怡、銅獎－李芯駖。

【20：01】叱咤樂壇生力軍男歌手：金獎－曾傲棐Arvin、銀獎－范梓謙Teddy Fan、銅獎－CotaBoii。

叱咤樂壇生力軍女歌手金獎得主林愷鈴。

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