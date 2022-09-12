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【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持

娛樂 18:20 2022/09/12

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MIRROR紅館演唱會意外事件距今已五個星期，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。

是次MIRROR演唱會的主辦方MakerVille的老闆李澤楷，在今日（9月12日）透過企業傳訊向傳媒發表聲明，詳情如下：

以下為李澤楷先生就演唱會事故的最新聲明： 
 
對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，我一直深感沉重。上週我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。
 
我們亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。
 
這週末，得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，我亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。
 
我明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。
 
我和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程！ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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娛樂人物職業 李啟言 李澤楷 歌手 Mirror MakerVille

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