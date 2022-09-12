【職安健】郭偉强：不提高罰則傭主當意外是「家常便飯」　邵家輝：千萬罰款額等同「馬上結業」

▲ 工聯會立法會議員郭偉强。（資料圖片）

立法會現正審議修訂職安健條例，建議勞工處可以「可公訴罪行」檢控違例的僱主，最高罰款提升至1,000萬元。工聯會立法會議員郭偉强指，以往一些職業安全事故的懲罰金額相對太低，過去5年牽涉重大傷亡的個案，平均罰款只有7萬多元，認為若不調高金額，傭主並無誘因在職安方面加大投放資源，包括人手、措施、器材等等。

郭偉强昨接受電台訪問說：「如果不提高罰則，可能會出現現時的情況，傭主可能會覺得發生意外或被人罰都是家常便飯，罰幾萬元和他擺多少錢搞職安健，（成本）可能打個和，少了動機去做。」郭偉强表示，改善職安問題必須多管齊下，增加罰則只屬其中一個項目。他強調，工友性命很寶貴，業界人手本來已不足，「如果沒有做好職安，家長一定不會讓小朋友入行，因為其實危險程度原來如此大。」

對於簡易程序審訴的檢控時限由現時6個月加長至一年，郭偉强表示，勞工處曾解釋，原意並非為了拖長處理情況，而是因為需要更多時間搜證，又提及過去牽涉重大人命傷亡或複雜的個案，只有半年的調查時間並不足夠。

自由黨主席、立法會議員邵家輝則指，職安健條例20多年均未有修訂罰款額，並不合理，重點應在於罰款應該提升多少，才可以平衡僱員安全及商業營運。他續指，相關罰款並不包括保險，必須由僱主自行承擔，萬一發生意外，相信1,000萬元的罰款額對於很多公司來說，等同要「馬上結業」。

邵家輝表示，同意增加罰則，可令僱主更關注僱員的職業安全，問題在於罰款金額或令某些僱主結業，心理負擔很大，認為修例另一重點是需要考慮意外的責任誰屬，「過去坊間很多人講，這幾年職安健判的案件，其實個罰款都很低，法庭其實是法官去判，點解他要判，是否完全個責任一定是僱主？還是僱員都有一部份責任呢？其實每一個案件都不同。」

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記者：陳葆琳