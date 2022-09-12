  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 18:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿Mo傷勢】李澤楷現身探訪阿MO捐1,000萬助渡難關　承諾搜集各地專家最新醫療技術支援

社會 18:29 2022/09/12

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

人氣男團MIRROR的演唱會自發生意外後，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。MakerVille母公司盈科拓展集團主席李澤楷上週親自探訪阿Mo，今日發聲明指，將以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。

李澤楷聲明主文如下：

對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，我一直深感沉重。上週我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。

我們亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。

這週末，得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，我亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。

我明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。

我和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程！

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【阿Mo傷勢】So Ching分享合照籲珍惜眼前人　阿Mo脫離呼吸機：會安然面對
10:22 2022/09/11
【阿Mo傷勢】So Ching分享合照籲珍惜眼前人　阿Mo脫離呼吸機：會安然面對
【阿Mo傷勢】李牧師表示暫不考慮其他醫療方案　阿Mo專注配合中西醫匯診
今日 13:02
【阿Mo傷勢】李牧師表示暫不考慮其他醫療方案　阿Mo專注配合中西醫匯診
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
今日 18:20
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持

你可能感興趣

【阿Mo傷勢】So Ching分享合照籲珍惜眼前人　阿Mo脫離呼吸機：會安然面對
10:22 2022/09/11
【阿Mo傷勢】So Ching分享合照籲珍惜眼前人　阿Mo脫離呼吸機：會安然面對
【阿Mo傷勢】李牧師表示暫不考慮其他醫療方案　阿Mo專注配合中西醫匯診
今日 13:02
【阿Mo傷勢】李牧師表示暫不考慮其他醫療方案　阿Mo專注配合中西醫匯診
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
今日 18:20
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
正能量 李啟言 Mirror MakerVille 李澤楷

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
11:59 2022/09/11
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
18:41 2022/09/07
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】
17:28 2022/09/11
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】