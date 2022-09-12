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【醫者仁心】港男確診求醫遭拒　妻感激觀塘區仁醫看診：有醫德

健康 19:16 2022/09/12

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港男確診求醫遭拒，妻感激觀塘區仁醫看診：有醫德的好醫生！

本港疫情反復，新增確診者不斷，市民想尋求家庭醫生看診，更有可能碰門釘。有港男日前不幸確診，求醫屢遭拒，不過最後意外尋獲仁醫。

最新影片：

該確診港男的妻子在Facebook群組「油塘人之家」發帖，表示丈夫日前證實確診後，先聯絡了幾位由醫務衛生處建議的醫生，但沒一回覆。其中，最差勁的是一間位於油塘地鐵站的診所，醫生多番藉口，拒絕為確診者應診：

上午11時致電，說要下午，並不準病人親自到；至下午，又說沒預約不會看診。

終尋獲觀塘區仁醫

港男最後在觀塘裕民中心找到「區家駒醫生」看診。妻子表示，區醫生除了即時叫病人要親身到診所，在得知病人是確診者後，醫護們會先穿好防護衣；在問診時，也詢問得非常詳細及關心。她大讚：

近期所見最有醫德的一位好醫生。因（丈夫）有發燒及嘔吐等其他病，除開了這些藥，也開了相信是專治愈新冠的藥。這是值得推揚一位很好的醫生…

帖文下亦有街坊留言，表示自己曾因心跳過快，以為有心臟病，但醫生診斷是驚恐症，最後成功醫治好。街坊稱讚道「佢係好醫生！」

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責任編輯：羅嘉欣

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