【防疫措施】12間餐飲處所違防疫規例遭檢控　45人獲發定額罰款通知書

▲ 食環署與警方加強巡查各區的酒吧及餐飲處所。（資料圖片）

食環署與警方於昨日（11日）至今日凌晨加強巡查各區的酒吧及餐飲處所，向12間餐飲處所展開檢控程序，並發出45張定額罰款通知書；當中有11間餐飲處所因違規而要禁晚市堂食及限2人一桌，分別維持3、7或14日。

食環署發言人今日（12日）表示，昨日與警方巡查23間酒吧或酒館，向當中1間的處所負責人展開檢控程序，另向31名顧客或員工發出定額罰款通知書；當局亦巡視505間其他餐飲處所，向當中11間的處所負責人展開檢控程序，另向發出14名顧客或員工發出定額罰款通知書。

另外，11間涉違規的處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，禁晚市堂食並不得安排多於二人同坐一桌，其中7間沒有晚市堂食及只限二人一桌14天。

發言人指，本地疫情近日持續嚴峻，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動，呼籲處所負責人及市民切勿以身試法，應同心協力減低病毒在社區的傳播風險。發言人又提醒，有關人士必須嚴格遵從法例規定及指示，當中包括「疫苗通行證」中「紅碼」及「黃碼」的相關規定，以及參與宴會活動的餐飲處所顧客須遵從有關快速抗原測試的規定。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴