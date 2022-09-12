全新音樂頒獎禮《TONE Music Awards》　試當真+小薯茄等五大頻道聯播

▲ 《TONE Music Awards》將於10月舉行。

《未來音樂選 TONE Music Awards》是一個由香港音樂創作人出發，由香港人全民投票，加上音樂業界推薦的頒獎典禮。《TONE Music Awards》宗旨是「 創作有價 . 雅俗通賞 」， 以表揚和分享本地音樂創作。

頒獎典禮將於10月13日我晚上八時在The Hong Kong Jockey Club Amphitheatre舉行，並由五個網上頻道聯播：包括Happy Kongner @happykongner、JFFT @jfft_justforfun、、Pomato 小薯茄 @pomatohk、好青年荼毒室 @corrupttheyouth、試當真 Trial & Error @trialanderror924。

TONE Music團隊由《未來音樂選 TONE Music Awards》開始，擴闊香港音樂工業的邊界，與熱愛香港音樂的每一位，引發更多可能性。相信香港音樂可以由你和我一起，再次傳遍世界各地，創造更多想像與畫面，用音樂TONE往未來。

當中獎項包括：

未來音樂選 年度評委會票選｜音樂類型獎項

香港電子音樂 Electronic - 最佳年度單曲

香港民謠音樂 Folk - 最佳年度單曲

香港純音樂 Instrumental - 最佳年度單曲

香港金屬音樂 Metal - 最佳年度單曲

香港流行音樂 Pop - 最佳年度單曲

香港搖滾音樂 Rock - 最佳年度單曲

香港都市音樂 Urban - 最佳年度單曲

香港流行音樂 Pop - 最佳年度專輯

最新影片：鄧麗欣陳詠燊