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【我在每個宇宙都】折骨Ben新歌唱盡動漫　黃淑蔓助攻出口術

娛樂 14:30 2022/09/12

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Ben在MV又唱又跳。

折骨舞王Ben（趙祥誠）日前為第二首派台新歌《我在每個宇宙都》拍MV，為配合天馬行空的歌詞，導演「邀請」很多手遊和動漫角色跟他演出，他還一口氣換了12套衫，配合這群CG嘉賓。

新歌《我在每個宇宙都》由Y.Siu作曲，雷暐樂填詞，Y. Siu 和Edward Chan編曲和監製，Ben興奮表示歌詞中加入好多手遊和動漫的角色，有趣體驗由錄音開始。

他說：「今次全個團隊齊集錄音室，一邊錄一邊加入創作，好好玩！例如歌詞中提及『村民』，我之前玩一隻Game叫『Minecraft』裏面有『村民』角色，佢哋只會發出『呀呀呀』聲，於是監製就叫我扮呢啲聲配合呢段歌詞。填詞人雷暐樂亦在場，即興修改歌詞，令到份詞更有趣更好玩，原來錄音可以咁樣錄，對我嚟講係好新嘅體驗。我自問無呢個才能，即興諗到啱音又啱Feel又押韻嘅詞，佢真係好犀利。」

Ben希望藉著新歌有趣的歌詞，發放簡單又快樂的正能量，他說：「歌詞中好多虛擬角色，例如『Luffy』，我會幻想係海賊王路飛。仲有『薯仔天神』、『北斗』、『魔獸』呢啲詞，都可刺激大家想像空間，諗到好多細個先會諗到嘅嘢，呢個世界就係需要呢啲好純粹、好開心嘅能量。」

Ben透露錄音時亦發揮創意反串：「Demo本身有把女仔聲，錄音時我參考IU和Jay Park合作嘅新歌，試吓唱出嗰種女神feel，點知結果唱咗個『觀音版』！」

其實監製早已邀請Ben的師姐黃淑蔓（Feanna）出「口」相助，featuring女聲部份。Ben笑說：「好彩有Feanna幫手唱女聲部份，監製保持神秘，我都係今日嚟拍MV先至第一次聽，好好聽！唔知將來有冇機會畀大家聽到我唱嘅女聲版，笑死人！」

為配合天馬行空的歌詞，MV加入很多有趣的電腦效果，而Ben就換了12套衫穿梭不同宇宙，他說：「我第一次一天之內換咁多衫，就算之前拍廣告或舞台劇都未試過，好好玩，每次換衫都好似入咗嗰個世界演唔同角色。」歌名《我在每個宇宙都》，Ben估計自己在每個宇宙都「跳舞」。

MV中，Ben走到大街小巷都會跳舞，就算被蚊針到手腫又遇上狂風大雨，他仍落力跳。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 趙祥誠 黃淑蔓

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