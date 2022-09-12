【強制檢測】77處所納強檢 大埔帝欣苑16廈、觀塘凱滙等上榜 【附名單】
社會 21:41 2022/09/12
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月6日至9月12日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月14日或之前進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有46處被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有 28處被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 上水清河邨清朗樓
- 藍田平田邨平旺樓
- 藍田德田邨德隆樓
- 觀塘凱滙2座
- 油塘油麗邨康麗樓
- 牛頭角彩霞邨彩星樓
- 牛池灣曉暉花園 2 座
- 牛池灣彩虹邨金碧樓
- 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 秀茂坪寶達邨達佳樓
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
- 黃大仙竹園北邨榕園樓
- 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
- 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
- 新蒲崗景福街 118 號景泰苑
- 樂富杏林街23號康強苑
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 將軍澳寶林邨寶智樓
- 將軍澳健明邨明宇樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 將軍澳叠翠軒2座
- 沙田廣源邨廣柏樓
- 沙田禾輋邨民和樓
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 沙田綠怡雅苑3座
- 馬鞍山雅濤居 1 座
- 馬鞍山錦英苑錦耀閣
- 大埔明雅苑明凱閣
- 屯門富泰邨健泰樓
- 屯門良景邨良偉樓
- 元朗朗屏邨賀屏樓
- 元朗朗善邨善良樓
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 天水圍天晴邨晴雲樓
- 天水圍天瑞一邨瑞心樓
- 天水圍天瑞一邨瑞國樓
- 葵涌安蔭邨康蔭樓
- 葵涌葵聯邨聯欣樓
- 青衣青華苑華璇閣
- 東涌裕泰苑裕瑛閣
- 鴨脷洲海怡半島美華閣
- 薄扶林寶翠園 5 座
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 筲箕灣愛蝶灣 8 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 觀塘順緻苑順應閣
- 觀塘順緻苑順祥閣
- 觀塘順緻苑順成閣
- 觀塘順緻苑順康閣
- 馬鞍山聽濤雅苑 1 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 2 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 11 座
- 大埔帝欣苑5座
- 大埔帝欣苑6座
- 大埔帝欣苑7座
- 大埔帝欣苑8座
- 大埔帝欣苑9座
- 大埔帝欣苑10座
- 大埔帝欣苑11座
- 大埔帝欣苑12座
- 大埔帝欣苑13座
- 大埔帝欣苑14座
- 大埔帝欣苑15座
- 大埔帝欣苑16座
- 大埔帝欣苑17座
- 大埔帝欣苑18座
- 大埔帝欣苑19座
- 大埔帝欣苑20座
- 沙田瀝源邨壽全樓
- 大埔懷義街 8-24 號(雙號門牌)大廈
- 大埔寶鄉街 35-39 號寶康大廈
- 大埔安富道 2-8, 8A, 10-12 號大廈
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責任編輯：黃悅晴