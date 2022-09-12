【強制檢測】77處所納強檢　大埔帝欣苑16廈、觀塘凱滙等上榜 【附名單】

▲ 有關市民須在9月14日或之前進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月6日至9月12日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月14日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有46處被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有 28處被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

粉嶺雍盛苑雍華閣

上水清河邨清朗樓

藍田平田邨平旺樓

藍田德田邨德隆樓

觀塘凱滙2座

油塘油麗邨康麗樓

牛頭角彩霞邨彩星樓

牛池灣曉暉花園 2 座

牛池灣彩虹邨金碧樓

牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

慈雲山慈民邨民裕樓

秀茂坪寶達邨達佳樓

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

黃大仙竹園北邨榕園樓

黃大仙黃大仙上邨啟善樓

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

新蒲崗景福街 118 號景泰苑

樂富杏林街23號康強苑

將軍澳彩明苑彩貴閣

將軍澳寶林邨寶智樓

將軍澳健明邨明宇樓

將軍澳厚德邨德富樓

將軍澳叠翠軒2座

沙田廣源邨廣柏樓

沙田禾輋邨民和樓

沙田駿洋邨駿爾樓

沙田綠怡雅苑3座

馬鞍山雅濤居 1 座

馬鞍山錦英苑錦耀閣

大埔明雅苑明凱閣

屯門富泰邨健泰樓

屯門良景邨良偉樓

元朗朗屏邨賀屏樓

元朗朗善邨善良樓

元朗洪福邨洪盛樓

天水圍天晴邨晴雲樓

天水圍天瑞一邨瑞心樓

天水圍天瑞一邨瑞國樓

葵涌安蔭邨康蔭樓

葵涌葵聯邨聯欣樓

青衣青華苑華璇閣

東涌裕泰苑裕瑛閣

鴨脷洲海怡半島美華閣

薄扶林寶翠園 5 座

筲箕灣耀東邨耀福樓

筲箕灣愛蝶灣 8 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

觀塘順緻苑順應閣

觀塘順緻苑順祥閣

觀塘順緻苑順成閣

觀塘順緻苑順康閣

馬鞍山聽濤雅苑 1 座

馬鞍山聽濤雅苑 2 座

馬鞍山聽濤雅苑 3 座

馬鞍山聽濤雅苑 11 座

大埔帝欣苑5座

大埔帝欣苑6座

大埔帝欣苑7座

大埔帝欣苑8座

大埔帝欣苑9座

大埔帝欣苑10座

大埔帝欣苑11座

大埔帝欣苑12座

大埔帝欣苑13座

大埔帝欣苑14座

大埔帝欣苑15座

大埔帝欣苑16座

大埔帝欣苑17座

大埔帝欣苑18座

大埔帝欣苑19座

大埔帝欣苑20座

沙田瀝源邨壽全樓

大埔懷義街 8-24 號(雙號門牌)大廈

大埔寶鄉街 35-39 號寶康大廈

大埔安富道 2-8, 8A, 10-12 號大廈

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責任編輯：黃悅晴