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【強制檢測】77處所納強檢　大埔帝欣苑16廈、觀塘凱滙等上榜 【附名單】

社會 21:41 2022/09/12

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有關市民須在9月14日或之前進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月6日至9月12日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月14日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有46處被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有　28處被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 上水清河邨清朗樓
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 藍田德田邨德隆樓
  • 觀塘凱滙2座
  • 油塘油麗邨康麗樓
  • 牛頭角彩霞邨彩星樓
  • 牛池灣曉暉花園 2 座
  • 牛池灣彩虹邨金碧樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 秀茂坪寶達邨達佳樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
  • 新蒲崗景福街 118 號景泰苑
  • 樂富杏林街23號康強苑
  • 將軍澳彩明苑彩貴閣
  • 將軍澳寶林邨寶智樓
  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 將軍澳叠翠軒2座
  • 沙田廣源邨廣柏樓
  • 沙田禾輋邨民和樓
  • 沙田駿洋邨駿爾樓
  • 沙田綠怡雅苑3座
  • 馬鞍山雅濤居 1 座
  • 馬鞍山錦英苑錦耀閣
  • 大埔明雅苑明凱閣
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 屯門良景邨良偉樓
  • 元朗朗屏邨賀屏樓
  • 元朗朗善邨善良樓
  • 元朗洪福邨洪盛樓
  • 天水圍天晴邨晴雲樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞心樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞國樓
  • 葵涌安蔭邨康蔭樓
  • 葵涌葵聯邨聯欣樓
  • 青衣青華苑華璇閣
  • 東涌裕泰苑裕瑛閣
  • 鴨脷洲海怡半島美華閣
  • 薄扶林寶翠園 5 座
  • 筲箕灣耀東邨耀福樓
  • 筲箕灣愛蝶灣 8 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 觀塘順緻苑順應閣
  • 觀塘順緻苑順祥閣
  • 觀塘順緻苑順成閣
  • 觀塘順緻苑順康閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑 1 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 2 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 11 座
  • 大埔帝欣苑5座
  • 大埔帝欣苑6座
  • 大埔帝欣苑7座
  • 大埔帝欣苑8座
  • 大埔帝欣苑9座
  • 大埔帝欣苑10座
  • 大埔帝欣苑11座
  • 大埔帝欣苑12座
  • 大埔帝欣苑13座
  • 大埔帝欣苑14座
  • 大埔帝欣苑15座
  • 大埔帝欣苑16座
  • 大埔帝欣苑17座
  • 大埔帝欣苑18座
  • 大埔帝欣苑19座
  • 大埔帝欣苑20座
  • 沙田瀝源邨壽全樓
  • 大埔懷義街 8-24 號(雙號門牌)大廈
  • 大埔寶鄉街 35-39 號寶康大廈
  • 大埔安富道 2-8, 8A, 10-12 號大廈

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責任編輯：黃悅晴

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