【校園作家】兩中學生贏寫作比賽出書圓夢　盼以作品治癒讀者

▲ 陳姝均（左）、許焯然（右）。（陳靜儀攝）

「每個人都是孤島，世間存在着不同程度的溫柔，被愛的溫柔、自愛的溫柔、成熟的溫柔、給予的溫柔……然而只有當你交出一顆願意感受溫柔的心，才能令你的孤島不是一座孤獨的島嶼。」這段成熟的文字出自14歲、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學學生陳姝均之手。年僅中三就成功出版屬於自己的散文集，她透過文字記錄下自己的想法和感受，盼望為讀者帶來溫暖。

另一位年輕作家、來自趙聿修紀念中學的學生許焯然，於中四時創造出一個奇幻世界，希望啟發讀者找到方法，排解自己的情緒。兩人均在香港青年協會的比賽中贏得「校園作家」的稱號，並將作品印製成書，於今年書展出版，她們期望可以透過作品「治癒」讀者。

陳姝均一直有寫日記的習慣，自小學起已發現自己喜歡文學創作，「我覺得創作係好快樂，可以寫啲現實中未必經歷到、但又想體驗下嘅事。」在老師的推薦下，當時讀中三的她參加青協的比賽，創作出《孤島的溫柔》、共有30篇文章的散文集。陳姝均說，書中有記錄日常生活的感受及思考，亦有些朋友的故事，希望記下14歲的自己，用何種眼光看待世界︰

雖然大個睇返自己嘅文字，會覺得好尷尬，但同時會覺得好珍貴，因為我之後就寫唔番呢啲文字。

▲ 陳姝均希望記下14歲的自己，用何種眼光看待世界。（陳靜儀攝）

創奇幻世界 紓學業壓力

當時讀中四的許焯然同樣參加了比賽。她從高小起創作故事，主要偏向奇幻類型，「有種幻想嘅感覺，我好嚮往」。不過以往均以短篇故事為主，未曾完整完成一個長篇故事，有「拖延症」的她，今次透過參加比賽，以比賽限期來迫使自己完成作品。許焯然直言其創作，是用來讓自己逃避壓力。她的作品《致我幻想世界中的姐姐》是一部奇幻小說，當中融入她的幻想，記述一對姊弟的故事，弟弟在現實和虛幻的世界中遊走，尋找姊姊。書中其中一個角色，就擁有可以將人帶離現實的神奇力量。她憶述，升讀中四時感受到莫大的學業壓力︰「開始想逃避，就想透過創作呢個故事去抒發。」

許焯然實現夢想的路一點也不易走，她記得小六時曾經創作過一個故事，鼓起勇氣於班中的通訊群組分享，結果無人回應；而數年後，她的作品竟獲評審青睞，可出書圓夢，她說整個旅程令她十分感動。許焯然形容，得知獲獎的一刻感到很不真實，「到（出版）嘅最後一刻都係發緊夢咁。」

雖然寫作題材及風格都截然不同，但兩位小作家都希望作品可以「治癒」讀者。陳姝均稱，曾經有人讀畢全書後，向她反映得書內見到很多自己的影子，她希望，其作品可以引起讀者共鳴，「可以諗返起自己嘅故事；我會想比到小小溫暖佢哋。」

許焯然就期望，與她一樣受到學業困擾的青少年，在書中可以獲得力量，探索到適合自己的紓壓方法︰

可能有啲人想逃避、有啲人想堅持落去，我想同青少年講，你逃避又好或者繼續堅持落去都好，都唔係一件壞事，點都總會有希望。

她們均指日後會繼續創作。陳姝均表示，今次經驗令她明白創作最重要的元素，是「真誠」，將來期望繼續在文學路上發展，「香港仲有好多願意用文字去記錄嘅人，其實仲堅持緊；我唔覺得香港係文化沙漠。」

▲ 許焯然的作品《致我幻想世界中的姐姐》是一部奇幻小說，當中融入她的幻想。（陳靜儀攝）

參與出版程序 體驗「趕死綫」艱辛

兩位小作家透過參加香港青年協會「校園作家大招募計劃2021-2022」並獲得冠軍，她們在作品出版成書過程中，參與了出版程序，包括挑選書本封面、紙質、字體等，又體驗「趕稿」的艱辛。她們均不約而同地說，整個過程十分新奇，從中學到如何與出版團隊溝通合作，亦明白到出版書籍，不只是作者一個人的心血。

青協推出的校園作家計劃，招募中一至中四學生，並提供一系列的學習、培訓及實踐活動。參加者可參加寫作訓練工作坊，以學生的專項興趣分組，由作家及老師分享寫作經驗及教授寫作技巧。參加者亦可就其作品內容，諮詢作家意見。經過學習及培訓後，他們須與限時前提交參賽作品，最終評審從「小說組」及「非小說組」選出得獎校園作家。兩組的冠軍作品均被印製成書，其他獲獎作品選段，將發布於青協網站及刊登在《青年空間》雜誌雙月刊。

許焯然及陳姝均，分別取得小說組及非小說組冠軍。她們的作品均於今年香港書展出版，並於書局發售。回想在今年6月底得知獲獎後，兩人要急忙按評審意見修改內容，以趕及出版，許稱當時只有一個星期時間修改，由於小說中有不少伏筆，「牽一髮而動全身」，又適逢考試，惟有早上改稿，然後通宵溫習。

▲ 兩人的作品均於今年香港書展出版，並於書局發售。（陳靜儀攝）

學懂與團隊溝通

除了面對趕死綫的挑戰，兩人更初嘗出版程序，陳姝均分享說，

出書唔喺話你寫就出到，都要有出版嘅團隊。我經歷咗成個過程，先知原來係有咁多唔同嘅嘢要整！

例如書封、內頁的紙張質地、字體，甚至連書的色調等，作家都要出謀獻策。她稱，整個過程令她更懂得與人溝通︰「封面都有同設計師溝通過幾次，本身一個設計同我想像中有啲出入，所以有再同佢講。」最終選擇以大海及晚霞作主圖像、配上手寫字，希望帶溫暖、柔和的感覺。

兩人亦特別感謝整個團隊的協助及付出，許焯然形容最終的成品是很多人的心血結晶，

本書唔只係我一個人嘅，係有好多好多人一齊努力。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴