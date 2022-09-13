吳光正促通關　中方嫡系報章緣何不報道？

▲ 吳光正上周撰文促香港「入境解控」。（資料圖片）

九倉高級顧問吳光正上周四高調發千字文，促香港「入境解控」，引起政經界關注，但中方兩份嫡系報章，卻對此新聞隻字不提。有資深建制中人指，防疫通關是敏感議題，北京不希望在施政報告前夕，對特首李家超造成壓力。

上周四談通關的商界重量級人物，除了吳光正親撰千字文，促香港通關「起跑」不應「等」11月，政協常委唐英年在一個文化論壇發言時，也臨時「爆肚」說，香港與內地很不同，內地經濟容量大，如果香港「靠內循環，我們其實在『內出血』」，因此要與內地商討盡快開通兩地關口，香港必須有對外經濟交流，包括與內地及國際交流。

可是，過去幾天，中方嫡系的大公文滙報章，對於吳光正撰文和唐英年的「爆肚」新聞，均沒有報道。有資深建制人士表示，明白商界很肉緊，希望盡快通關，但防疫通關是敏感議題，北京希望讓李家超政府有更多空間，去做有關的決定，尤其在施政報告前夕，不想令港府在這議題上備受壓力。

官場消息人士也表示，港府高層早已聽到商界關於通關的強烈訴求，包括促放寬國際通關，及便利與內地的通關往來，尤其是港商前赴內地做生意，但港府要小心判斷，平衡防疫、經濟、民生等。

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