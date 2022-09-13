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【復常之路】李家超：高風險人士疫苗接種率越高　社會復常空間越大

政治 15:16 2022/09/13

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（梁偉榮攝）

特首李家超表示，如果整個社會的疫苗接種率高，特別是高風險人士的接種率越高，社會回復正常生活的機會和空間越大，「所以大家不要再猶豫。既保障自己，亦是對整個社會抗疫盡公民責任。」

冀「逆向隔離」穩定且可持續

有關港人赴內地前的「逆向隔離」方案，李家超表示，目標是希望建設一個可持續、很穩定、有延續性，不論兩地走勢如何都可進行的措施，但強調一定要符合內地的要求。他說，現時仍保持外防輸入至內地的原則，亦完全按照內地需要的隔離標準和時間去做。

本港確診宗數昨回落至約8000宗，但李家超形容，疫情仍然嚴峻，希望大家明白政府在考慮措施時的平衡，直言很明白社會正常運作、經濟活動，以及香港競爭力重要，但在政府角度，亦要保護醫療體系的承受力，亦要保障高危人士。所以整個政策的釐定，「我們要根據疫情走勢、數據，而最終決定採取甚麼措施。」

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責任編輯：林曉君

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