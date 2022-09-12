【嚴厲執法】中秋節跨部門嚴厲防疫　警3日發546張定額罰款通知書

▲ 中秋節跨部門嚴厲防疫，警3日發546張定額罰款通知書。(香港警察FB圖片)

警方表示於過去3日中秋節連假期間（9月9至12日），聯同多個政府部門，採取積極嚴厲的防疫執法行動，全力抗擊疫情，合共發出546張定額罰款通知書，並以違反防疫規例及誤導警務人員罪，分別檢控了9人及拘捕了8人。

警方稱在連日行動中，共巡查了 462 間餐飲處所及 150 間其他處所，其間分別檢控了 7 名以及拘捕了 5 名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的處所負責人。警方同時亦向涉嫌違反該規例的顧客，發出共 75 張定額罰款通知書， 並以涉嫌干犯「誤導警務人員」罪拘捕 1 人。

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此外，警方亦在各區的公眾聚集熱點進行宣傳及巡查，並向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）的市民發出共 199 張定額罰款通知書，另檢控了 2 名以及拘捕了 2 名涉嫌違反599G規例的處所負責人。警方又向涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的市民發出共 272 張定額罰款通知書。

警方重申，對違反相關防疫規定的行為，堅決採取零容忍的態度，並再次嚴正提醒市民遵守有關規定；又強調香港要抗疫成功，社會各界必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，爭取早日走出「疫」境。

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責任編輯 李志強