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【今日遷出】志記鎅木廠今日到期遷出　發展局：沒空間進一步延遲限期

社會 00:27 2022/09/13

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志記鎅木廠在清場前舉辦多場木工班，學員可按需要製作木工產品。(志記鎅木廠FB圖片)

70年多年歷史、位於上水古洞的志記鎅木廠，被限令最遲今日（13日）遷出。

發展局回應傳媒查詢表示，志記鎅木廠位於古洞北新發展區第一階段發展的工程範圍內，基於新發展區工程需要，政府須按計劃收回及清理有關土地。地政總署已先後兩次酌情將遷出限期延至今年6月底及9月13日，已給予足夠緩衝時間予鎅木廠安排搬遷或重置，為公共利益考慮，沒有空間再進一步延遲遷出限期。

志記鎅木廠昨日仍有舉辦木工課堂，教導製造木凳和入榫書架技巧，現場有大量木材和工具。鎅木廠負責人王鴻權說，希望仍有時間處理現存在木廠的約800至1000噸木材，再轉化成有價值物品，而非浪費。

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發展局表示會向合資格的業務經營者提供金錢補償，亦會將鎅木廠內需要處理的木料，運送到環保署轄下的園林廢物回收中心Y‧PARK妥善處理，並盡可能循環再造，轉廢為材。

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責任編輯　李志強

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