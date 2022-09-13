【阿Mo傷勢】李牧師回應李澤楷千萬經濟援助　所有捐贈都為時過早

▲ 家人隨即返港探望。（黃傑偉攝）

MIRROR紅館演唱會意外事件距今已約近7個星期，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。是次MIRROR演唱會的主辦方大國文化及MakerVille的老闆李澤楷，在昨日（12日）發表聲明，當中包括以個人名義向阿Mo家人提供1千萬元的經濟支持。詳情即看【下一頁】阿Mo父親李盛林牧師今日（13日）凌晨在社交平台感謝李澤楷，但指在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

李盛林在聲明中表示，鑑於現時阿Mo仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，他們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案，需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。

他又指，由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使他們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為阿Mo的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。

不過，李父帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為認為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

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責任編輯：余思嵐