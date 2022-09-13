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【新冠疫情】深圳健康驛站減至1,000人　李家超：「逆隔離」討論工作仍繼續【不斷更新】

社會 10:12 2022/09/13

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行政長官李家超今早主持行政會議前見傳媒。（林宇翔攝）

特首李家超今日（13日）早上出席行會前見記者，TOPick會為大家持續更新。

【10:05】

對於深圳減少「健康驛站」名額減至1,000人，李家超指，據他了解此舉是深圳為了控制當地疫情，他強調與深圳討論的「逆隔離」是一個長遠、不受疫情變化影響的措施。

【10:00】

有專家指團封強檢已失去原意，建議取消行動，李家超指，會抱住開放態度去聆聽各專家的意見。

【09:57】

對於英女皇離世，李家超指，特區政府會派適當人員到大使館致哀。

【09:55】

有內地市民指，未接種疫苗惟來港後獲發臨時疫苗通行證，李家超指，內地人士來港不需要接種疫苗是已沿用多時，因為內地是全世界風險最低的地方。

【09:51】

李家超呼籲，未接種疫苗的市民不要再猶豫，盡快接種3針，特別是兒童，過去一周亦有兒童染疫死亡及重症個案。他強調，新冠不是一般流感，而且染疫後亦會出現有「長新冠」後遺症。

【09:47】

李家超表示，這星期確診數仍然是高，每日維持在8,000至1萬宗，導致有3成公營醫療服務受影響；而且剛過中秋節，政府會密切留意疫情走勢。

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記者：李榮忠

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