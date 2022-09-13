【食物中毒】疑燒烤堂進食河豚魚乾後中毒　涉事餐廳引用「顧客」留言澄清事件

▲ (燒烤堂 Skewer Kitchen fb)

衞生署衞生防護中心早前調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，一名男子日前在尖沙咀「燒烤堂」進食河豚魚乾後，出現嘴邊及四肢麻痺和刺痛、心悸和虛弱，之後到伊利沙伯醫院急症室求醫，現時情況穩定，毋須入院。

「燒烤堂」在社交平台貼文中，引用聲稱是涉事食物中毒的男子的留言解釋事件，指上新聞感到驚訝及抱歉，指當時身體不適時已求醫，但醫生未能確實是否與進食雞泡魚乾引致中毒，希望未來可以繼續在餐廳吃雞泡魚乾。

燒烤堂亦表示，感恩事件的客人能出來澄清事件，因各傳媒報道雞泡魚乾懷疑令客人中毒事件，令生意名譽受損。

我入行嘅時候已經有呢一種產品，前輩都叫佢做雞泡魚乾，但行家都知佢唔係真雞泡魚，係一種雜魚肉合成曬乾的產品或者有一些是用馬面魚製成。食環署醫生九萬幾個人落嚟調查過（雖然為我哋帶來損失，但呢一個體驗到香港的食品安全制度相對較健全）所以請客人放心食用，我哋都會改名為味醂魚乾。

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責任編輯：余思嵐