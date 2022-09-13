【MIRROR演唱會】阿Mo父親李盛林回應李澤楷　強調涉事單位要負責：還啟言公道

MIRROR紅館演唱會意外事件距今已約近7個星期，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。

是次MIRROR演唱會的主辦方大國文化及MakerVille的老闆李澤楷，在昨日（9月12日）下午6時5分發表聲明，當中包括以個人名義向阿Mo家人提供1千萬元的經濟支持。

「所有捐贈都為時過早」

對於李澤楷的聲明，在今日（9月13日）凌晨2時更多，阿Mo父親李盛林牧師在社交網以家人名義發長文：

對於日前李澤楷先生及相關公司對啟言作出的關注、慰問和探訪，我們作為家人向李先生表達謝意，鑑於現時啟言仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，我們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。

李牧師指，MakerVille、大國文化承擔所有醫療費用，使他們能百分百專注於兒子的治療及照顧的需要。

文中提到：「並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

他又表示自第一封代禱信後，有個別教會提出內部集資，亦有個別人士提出物資供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與。

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望涉事單位負上責任

政府跨部門工作小組仍在調查MIRROR演唱會事故，責任誰屬也一直為各方所關注。

阿Mo家人在文中提到：「待最後的調查結果公佈後才能作出妥善處理，還啟言及其他受傷的舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業一個安全的保障，並期望涉事單位能負上相關的責任。」

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阿Mo父母感擔心

阿Mo現時仍然留醫伊利沙伯醫院ICU，指阿Mo現時現時需專注配合醫管局的醫療方案，暫不考慮各方提出各樣醫療或其他方面的建議。

文中亦流露阿Mo父母的擔憂：「雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。」

李牧師稱，他們只是出身基層家庭的神職人員，需面對前面眾多因素的挑戰，指作出任何的決定都會對兒子日後有重大的影響：「盼神給予我們所羅門的智慧。在此感謝李澤楷先生開展這話題，使我們思考如何為啟言未來的生活作出妥善和負責任的決定。」