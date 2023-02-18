【李啟言傷勢】阿Mo漸掌握外骨骼步伐　每次達標即展現滿足笑容

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李盛林牧師在事故後每逢周六晚都發出代禱信，在上星期的代禱信透露，阿Mo依靠外骨骼幫助，終於可在受傷後踏出第一步。第30封代禱信在今日（2月18日）發出，首先稱：



【感恩】

1.「超越的決心」：

感謝神，在新一階段的治療，看到阿MO每一次操練都有超越自己的決心。這是神的同在和神話語的激勵，也是家人、朋友、和來自世界各地朋友代禱的鼓勵。過程雖然艱辛，但當能夠達標的時候，更是看到他臉上掛著滿足的笑容與喜悅。 2.「感謝團隊、感謝神 」

再次感謝非常用心的團隊為阿MO設想到位的治療，就像種植的澆灌，也感謝神叫他各身體機能漸漸的生長，這兩者缺一不可。 【禱告】 ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂使神經復甦。

「創造主顯生命大能」：保羅栽種了，阿波羅澆灌了，唯有神叫他生長* （林前 3:6）

家人栽種了（選定醫療團隊），醫護團隊澆灌了（各項用心治療），唯有神叫他生長（醫治受損機能）。

然後續指：

1. 啟言（Mo）

a) 「從外力到自力」

這幾次的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠機械控制模式，但在最近一次最後的幾步，教授讓阿MO 嘗試自行控制步伐。請為他除了能用腰部少許平衡動力控制外，上肢也盡快能回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動禱告。 b) 「強化治療的配合」

請為每天的強化關節、肌肉、肋腱、平衡力、觸覺和動力神經、膀胱感覺控制的強化操練，和進食的安全和吸收禱告，這些都盼望能夠更好的配合外骨骼的運用和操練。 c) 「神經剌激 – 上傳下達」

請為幾種刺激神經的治療能產生上傳下達的果效禱告。除了先前所提到的TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) 之外，還有針灸，再加上 BCI （Brain Computer Interface）的刺激，盼能使沉睡的神經復甦過來。 2. Mo爸媽

a) 「同一焦點」

在過去幾次外骨骼步行中，當時現場只有三個焦點 – 阿MO的步伐、血壓和呼吸。看到他開始慢慢的掌握，我們內心也同時感到他的勇氣和毅力。期盼神繼續成為他的倚靠和動力。 b) 「與傷患者易地而處」:

這半年多對阿MO的照顧， 體驗到照顧是需要從傷患者的角度去想 - 就是「易地而處」，才能明白他的表達和需要。例如當他說「左」的時候，我們常常從自己的角度看而弄錯了反方向。因此，要放下自己的想法，自己變成傷患者，才能明白照顧到他們。盼無論是家人、醫護或是護理，需要「道成肉身」才能對傷患者有真正的體諒和幫助。

