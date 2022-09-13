【高空擲物】大埔大元邨疑有狂徒高空擲物　掟玻璃樽落籃球場險傷小朋友

▲ 大埔大元邨疑有狂徒高空擲物。

高空擲物是缺德行為，隨時危害途人。大埔大元邨最近就疑似出現狂徒，把玻璃樽從高處擲下，掉落至籃球場，幸未傷及途人。有街坊表示，已非首次出現這種行為。而今次事件已報警處理。

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據大埔區議員區鎮濠昨日（12日）在Facebook分享，表示剛有街坊反映，在泰樂樓C座對出籃球場，發現有人從高空扔玻璃樽落地，慶幸未有人受傷，街坊亦已協助報警。

帖文警告涉事人士，指出這種行為除了會令人受傷外，亦屬犯法。而根據公屋扣分制，涉事人士隨時連單位也會被收回，呼籲涉事者自重：

高空擲物，唔係好玩嘅事嚟架！！！

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有街坊就在帖文下方留言，除了指責行徑過份外，也有人表示已非首次發生這種行為，點擊睇留言：

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根據《簡易程序治罪條例》第228章，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁6個月。如高空擲物導致任何人死亡，更有可能被控誤殺罪。

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責任編輯：羅嘉欣