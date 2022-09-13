【防疫措施】梁子超：本港單日確診已見頂　應放寬檢疫政策

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本港昨天新增7,938宗確診個案。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（13日）表示，本港新冠病毒確診個案增速急跌，顯示本港疫情「見頂」，應放寬外防輸入政策，與外國看齊。

梁子超接受電台訪問時指，BA.4或BA.5變異病毒株確診個案的增速急跌，單日病例大幅下降與假期的檢測量較少有關，中小學今日中秋假後恢復上課，師生檢測增多，相信過去幾日假期的確診個案會浮現，確診宗數或增加，但相信情況短暫。不過參考7日平均確診數，近一星期只是增加14%，顯示單日病例在本月9日已見頂。

他又稱，相信本地流行的病毒株與海外其他地方相若，除非出現另一種變異病毒株，否則等到疫情高峰過去，醫療系統警報解除，政府就可重新檢視入境限制。

我們為何要外防輸入呢？最主要與外地有疫情的差距，但隨著這浪過去，我們可以比較肯定地說，我們每天發生的個案與流行病毒的品種，除非全球有新的更危險的品種出現，我們與外地其實看齊。如果兩地的個案發生率病毒株的分佈一樣，其實這些外防輸入的措施其實沒有其實際上意義。



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責任編輯：余思嵐