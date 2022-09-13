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【酒店自助餐】港威酒店海鮮自助晚餐　任嘗法國生蠔小龍蝦凍蝦

休閒消費 10:04 2022/09/13

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港威酒店 Three on Canton 推出「海鮮盛薈」自助晚餐，海鮮迷必定滿感。(酒店提供)

港威酒店 Three on Canton 推出「海鮮盛薈」自助晚餐，於自助晚餐時段供應琳瑯滿目的海鮮美饌，除了 一系列海鮮、冷盤及熱葷外，還有餐廳多款招牌美食及精緻甜品等， 讓賓客歡享一場豐盛的海鮮盛宴 。

大廚特意搜羅及預備多款時令海鮮冷盤及前菜供賓客品嘗，海鮮冷盤包括每晚供應的即開法國生蠔、 青口、 翡翠螺、開邊龍蝦、小龍蝦及凍蝦，以及逢星期 一至四供應的加拿大麵包蟹或石蟹，以及逢星期五至日及公眾假期供應的鱈場蟹腳 。

另有輪流供應的14款開胃前菜及沙律 ，包括鮮蝦凍湯 、松露油帶子薄片、香橙青口沙律、八爪魚薯仔沙律及美式鮮蝦沙律等，讓人胃口大開。

主菜方面，廚師團隊悉心炮製各式亞洲、西式及歐陸風味的海鮮熱葷，包括日式焗海鮮、香檸蒜蓉石斑柳、西班牙海鮮飯和三文魚威靈頓，以及每晚供應的多款亞洲美味佳餚，包括新加坡辣椒龍蝦鉗和避風塘軟殼蟹等，款款惹味香濃，讓人垂涎 。

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另外當然不能錯過的還有Three on Canton 的招牌美食，包括黑松露車打芝士噴泉、烤鵝肝多士以及即切皮鴨，定能滿足不同賓客的愛好。

最後當然要盡情品嘗各式甜品，除了必吃人氣甜品朱古力心太軟外，還有紅桑子白朱古力蛋糕、Baileys咖啡酒芝士撻、海鹽焦糖朱古力餅、紅桑子芝士忌廉及夏日水果蛋白酥等，每天輪流供應，為這頓海鮮盛宴完美作結。

「海鮮盛薈」自助晚餐

地址 : 尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓
訂座電話 : 2113 7828
WhatsApp 訂座：5217 6428
自助餐價目：
周一至周四 成人$698、小童$498
周五至日、公眾假期及前夕 $738、小童$538
(另加一)

記者：招美寶

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