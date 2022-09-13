【首富舊照】初戀女友籌繼子學費拍賣紀念品　馬斯克親筆生日卡大學文青照曝光

▲ 馬斯克的初戀女友為了籌措繼子的學費，將二人當年拍拖的紀念品拍賣。

全球首富兼特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）感情生活相當精彩，分別與3名女子生下共9個孩子。近日馬斯克的初戀女友為了籌措繼子的學費，將二人當年拍拖的紀念品拍賣，當中包括馬斯克親筆寫給她的生日卡，還有多張他大學時期的照片，引起討論。

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拍賣18張大學舊照

綜合外國傳媒報道，馬斯克的初戀女友Jennifer Gwynne是他就讀賓夕法尼亞大學時認識的，二人於大學時期1994至1995年間拍拖。馬斯克自賓夕法尼亞大學畢業後不久，便開始在史丹福大學攻讀博士學位，自從他搬到加州後，兩人便分手了。後來馬斯克輟學，創辦了他的第一間公司Zip2。

現年48歲的Jennifer一直保存著與馬斯克拍拖的紀念品，直至她要籌繼子的大學學費，才在波士頓的「RR Auction」拍賣這些紀念品，拍賣將於9月14日結束。從拍賣網頁上可見，拍賣品包括18張有馬斯克在內的照片，有些是他在賓夕法尼亞大學時期的學生照，當時的他一臉青秀，有文青的樣子，還有幾張馬斯克和Jennifer一起的合照，他們當時正值熱戀階段。

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送頸鏈背後的故事

除了照片外，還有馬斯克親筆寫給Jennifer的生日卡，上面寫上「Happy Birthday Jennifer」、「Love Elon」。這張生日卡現時拍賣價為1萬美元（約7.8萬港元），已達預期成交價。另有一條頸鏈，上面有一顆祖母綠，它來自馬斯克父親Errol Musk的南非礦場。Jennifer描述頸鏈背後的故事︰

當我們在1994年聖誕節假期去多倫多拜訪Elon的母親時，Elon給了我一張小小的「愛、愛、愛」字條和頸鏈。

Jennifer指馬斯克的母親在睡房的一個盒子裡放著幾條這樣的頸鏈，馬斯克告訴她，它們來自他父親在南非的祖母綠礦，他從盒子裡拿出了一條頸鏈送給她，作為她的生日禮物。Jennifer卻因沒為他預備聖誕禮物而感到非常內疚，這條頸鏈她斷斷續續戴了幾年，但在過去的10年裡，大多將它放在首飾盒裡留念，「這總是讓我想起Elon」。

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責任編輯︰王明芳