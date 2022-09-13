【大義滅親】梅啟明大話連篇取消兒子保險　解釋沒了解囝囝病況：冇用whatsApp

已故樂壇天后梅艷芳的胞兄梅啟明與其母覃美金的糾纏持續，同時梅啟明更自爆，比他年輕16歲的馬來西亞太太Joey在當地辨理與他離婚的手續，他強調自己一直有履行丈夫責任，向對方寄生活費。

梅啟明13歲的兒子Richard就大義滅親，斥責父親利用自己炒作新聞，兼且令自己失去醫療保險卡。

【大義滅親】入稟告姪兒兼自爆與大馬老婆離婚 梅啟明指梅媽被禁錮：唔知被人餵咩藥

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梅啟明cut兒子保險

Richard自1歲起都有一份儲蓄保險，並在去年增加一份意外保險，當中的保費是由梅媽交給梅啟明，要求他一定要把錢用作供保險。

不過，在去年4月，梅太Joey在電郵中得之知保單被取消。Joey回香港了解後，得知梅啟明把兒子的保單取消，把提取出來的數十萬用作為自己買保險，受益人則為其泰藉女友。

▲ 梅太Joey與兒子多年前與梅啟明的合照。

對兒子漠不關心

Richard不滿爸爸利用自己「疑生Cancer」來炒作新聞，實情則未有關心兩母子，Richard指與媽媽回港後都被爸爸責罵。當Richard出現頸腫情況，身為父親的梅啟明以「冇用whatsApp」來拒絕了解兒子的病況，也難免令兒子感到極為失望、心碎。

媽媽Joey帶他接受不同的治療，醫生請他要好好放鬆，現時他只希望與母親好好生活下去。

他指自己在早前香港掛八號颱風時，「打足兩日」也未獲爸爸接聽電話，只有爸爸打電話來。

▲ 梅啟明（經濟日報圖片庫）

心軟相信梅啟明

今年7月，Joey兩母子相信梅啟明跟泰籍情婦斬纜，於是在馬來西亞當地退學、購買回港機票，打算一家團聚。梅啟明就以「沒地方住，你不要回來」回應，終令兩母子徹底死心。

原來梅啟明把梅媽所給的10萬搬遷費用作自己的搬屋費，自己與女友一同從尖沙咀搬到灣仔。

Joey一次又一次選擇相信梅啟明，終對男方死心，現與梅啟明正辦理離婚。