【強制檢測】曾祈殷指以大廈強檢減少個案未必有效　梁子超則稱居民共用設施有爆發風險

▲ 曾祈殷指以大廈強檢減少個案未必有效，梁子超則稱居民要共用設施有爆發風險。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，大廈強制檢測已失去原來意義，成效低卻動用大量資源，並令市民感到抗疫疲勞，建議取消行動（詳情即看【下一頁】）。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，明白政府面對兩難，在防疫措施上需要向社會展示「不躺平」 ，但認爲繼續大廈強檢以強檢減少個案，未必有效。

曾祈殷在今日（13日）在一個電台節目指，大廈強制檢測目的是找出隱形傳播者和截斷傳播鏈，惟現時變種病毒潛伏期短，而且康復者樣本亦有可能病毒，認為繼續以強檢減少個案，未必有效。

曾指明白政府面對兩難，在防疫措施上需要向社會展示「不躺平」，若措施維持，政府亦應改善現時強檢公告來得太快、市民未能及時檢測的問題。



另外，曾祈殷認為，現時防疫重點是盡量減少未打針的人感染和入院，以免癱瘓醫療系統。當局應該投放資源鼓勵接種疫苗，以及加派口服抗病毒藥，他又呼籲家長不應等復必泰兒童疫苗配方，指兒童越早接種越好。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，疫情仍在高位，風險未解除，香港有不少高樓大廈，居民要共用很多設施，大廈內的升降機、大堂等公共空間較易引起爆發，因此要有措施減少疫情傳播，以及減輕對醫療系統的影響。

荃灣區議會主席陳琬琛在一個電台節目表示，有部分住戶並不清楚所居住的大廈納入強制檢測公告，相信與政府發布公告時間不一有關，而且較少外出的長者亦有機會不知道。

3歲或以下小童須提交糞便樣本檢測，但須事先預約領取糞便樣本瓶。陳琬琛指，全港只有8間診所提供樣本瓶，並須在指定時間交回樣本，他稱，「每次強檢都會收到幼兒家長投訴」，建議政府增設派發及收集糞便樣本瓶的地點。

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責任編輯：李榮忠