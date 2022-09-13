【MIRROR成員】大哥結婚做兄弟接新娘帶動氣氛　AK揮去演唱會意外陰霾上台獻唱

人氣男團MIRROR於今年七月底舉行首個紅館演唱會，期間發生屏幕墜下的嚴重意外，12子宣布暫停幕前工作兩個月的時間。早前再次做老闆與友人夾份開拉麵店的AK（江爗生 Anson Kong），昨日正好是其胞兄的大喜日子，AK更是兄弟團的其中一員。

一向重視兄弟情的AK落力搞氣氛，在晚宴上更走到台上獨唱《感激我遇見》，在台下的大哥感動流淚。

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MIRROR演唱會巨型慘劇發生後，12子宣布全面停工兩個月，各人都選擇低調地休息或者自我增值。

其中的副隊長AK早前與友人和胞兄合作開設拉麵店，在店舖開幕當人低調現身撐場，但在正式開店前已經低調離開，避免成為焦點聚集人群。

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任兄弟團成員

昨日（9月12日）是AK的大哥Ambrose娶老婆的大喜日子，昨日一早AK已在個人IG的限時動態發放現場照片，並寫道：「Congratulation大哥大嫂！」而AK更是兄弟團的其中一員。

婚禮攝影師昨日亦發放了不少婚禮的花絮，穿上藍白套裝的AK在接新娘環節非常落力，眾兄弟要脫鞋抱著新郎站到膠石春路上，又在酒店大堂玩「搶利是」拍攝花絮，平日在MIRROR當中身為「氣氛擔當」的AK在大哥結婚的日子亦盡力發揮他的本色。

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AK台上獻唱

到晚宴的時候，AK更到台上為胞兄獻唱鄭伊健的《感激我遇見》，坐在台下的大哥被感動到要用紙巾抹淚，其後更邀請了一對新人上台與AK一同合唱，兄弟二人互相擁抱，感情深厚。

搞笑的AK在演唱完後更笑謂：「好喇！食雞！多謝大家！」台下的賓客在AK獻唱時頓時化身「生粉」，送上掌聲兼拍片紀錄，而AK亦非常識做，對前要求合照的賓客都非常歡迎，來者不拒。