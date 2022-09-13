  • 35°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】大哥結婚做兄弟接新娘帶動氣氛　AK揮去演唱會意外陰霾上台獻唱

娛樂 11:54 2022/09/13

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

人氣男團MIRROR於今年七月底舉行首個紅館演唱會，期間發生屏幕墜下的嚴重意外，12子宣布暫停幕前工作兩個月的時間。早前再次做老闆與友人夾份開拉麵店的AK（江爗生 Anson Kong），昨日正好是其胞兄的大喜日子，AK更是兄弟團的其中一員。

一向重視兄弟情的AK落力搞氣氛，在晚宴上更走到台上獨唱《感激我遇見》，在台下的大哥感動流淚。

【MIRROR成員】MIRROR重投社交網逐漸分享近況　Edan睇哲學書暗藏玄機

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

MIRROR演唱會巨型慘劇發生後，12子宣布全面停工兩個月，各人都選擇低調地休息或者自我增值。

其中的副隊長AK早前與友人和胞兄合作開設拉麵店，在店舖開幕當人低調現身撐場，但在正式開店前已經低調離開，避免成為焦點聚集人群。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見

任兄弟團成員

昨日（9月12日）是AK的大哥Ambrose娶老婆的大喜日子，昨日一早AK已在個人IG的限時動態發放現場照片，並寫道：「Congratulation大哥大嫂！」而AK更是兄弟團的其中一員。

婚禮攝影師昨日亦發放了不少婚禮的花絮，穿上藍白套裝的AK在接新娘環節非常落力，眾兄弟要脫鞋抱著新郎站到膠石春路上，又在酒店大堂玩「搶利是」拍攝花絮，平日在MIRROR當中身為「氣氛擔當」的AK在大哥結婚的日子亦盡力發揮他的本色。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

AK台上獻唱

到晚宴的時候，AK更到台上為胞兄獻唱鄭伊健的《感激我遇見》，坐在台下的大哥被感動到要用紙巾抹淚，其後更邀請了一對新人上台與AK一同合唱，兄弟二人互相擁抱，感情深厚。

搞笑的AK在演唱完後更笑謂：「好喇！食雞！多謝大家！」台下的賓客在AK獻唱時頓時化身「生粉」，送上掌聲兼拍片紀錄，而AK亦非常識做，對前要求合照的賓客都非常歡迎，來者不拒。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見
17:54 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見
【MIRROR成員】MIRROR重投社交網逐漸分享近況　Edan睇哲學書暗藏玄機
11:01 2022/08/30
【MIRROR成員】MIRROR重投社交網逐漸分享近況　Edan睇哲學書暗藏玄機
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
11:31 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見　鏡粉：我們要求更多選擇
12:27 2022/08/14
【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見　鏡粉：我們要求更多選擇
【MIRROR成員】《季前賽》延期播出　ViuTV拍冰上曲棍球新劇招募演員
14:28 2022/08/22
【MIRROR成員】《季前賽》延期播出　ViuTV拍冰上曲棍球新劇招募演員
【MIRROR成員】Jeremy與MIRROR兄弟同角逐CASH獎項　歌迷會辦9項公益活動傳愛
16:18 2022/09/08
【MIRROR成員】Jeremy與MIRROR兄弟同角逐CASH獎項　歌迷會辦9項公益活動傳愛

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見
17:54 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見
【MIRROR成員】MIRROR重投社交網逐漸分享近況　Edan睇哲學書暗藏玄機
11:01 2022/08/30
【MIRROR成員】MIRROR重投社交網逐漸分享近況　Edan睇哲學書暗藏玄機
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
11:31 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
江𤒹生 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 組合 李啟言 娛樂行業

最高瀏覽

【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
18:20 2022/09/12
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
18:59 2022/09/12
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好
14:01 2022/09/12
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好