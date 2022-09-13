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【艾美獎】李政宰《魷魚遊戲》奪最佳男主角　成首位韓國艾美獎視帝

娛樂 10:59 2022/09/13

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《魷魚遊戲》演員出席艾美獎。

國際電視界盛事、《第74屆艾美獎》於香港時間今晨於美國加州舉行，Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》橫掃14項提名，雖然最佳男女配角落選，但李政宰憑《魷魚遊戲》奪最佳男主角。

李政宰不但成為韓國史上首位男演員奪艾美獎視帝，更是首位艾美獎亞裔視帝。

李政宰奪最佳戲劇類男主角獎。

雖然《魷魚遊戲》角逐最佳男女配角中，朴海秀、吳永洙及鄭浩妍就先後落選，但原創人兼導演黃東赫則以《魷魚遊戲》奪《艾美獎》最佳劇情導演，亦為韓國開創歷史

最新影片：鄧麗欣陳詠燊訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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