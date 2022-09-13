【艾美獎】李政宰《魷魚遊戲》奪最佳男主角 成首位韓國艾美獎視帝 娛樂 10:59 2022/09/13 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《魷魚遊戲》演員出席艾美獎。 國際電視界盛事、《第74屆艾美獎》於香港時間今晨於美國加州舉行，Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》橫掃14項提名，雖然最佳男女配角落選，但李政宰憑《魷魚遊戲》奪最佳男主角。 李政宰不但成為韓國史上首位男演員奪艾美獎視帝，更是首位艾美獎亞裔視帝。 ▲ 李政宰奪最佳戲劇類男主角獎。 雖然《魷魚遊戲》角逐最佳男女配角中，朴海秀、吳永洙及鄭浩妍就先後落選，但原創人兼導演黃東赫則以《魷魚遊戲》奪《艾美獎》最佳劇情導演，亦為韓國開創歷史 最新影片：鄧麗欣陳詠燊訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升 操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司 12:37 2021/09/24 【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升 操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司 【魷魚遊戲】玻璃工人下場悲慘現實同樣辛酸 兒子留學遭打死沉冤未雪 17:21 2021/10/08 【魷魚遊戲】玻璃工人下場悲慘現實同樣辛酸 兒子留學遭打死沉冤未雪 【魷魚遊戲】「姜曉」原是世界頂級模特兒 鄭浩妍長年20吋螞蟻腰塑身秘密【多圖】 16:39 2021/10/04 【魷魚遊戲】「姜曉」原是世界頂級模特兒 鄭浩妍長年20吋螞蟻腰塑身秘密【多圖】 【Netflix劇集】劉智泰領軍演韓版《紙房子》 重拍西班牙神劇口碑兩極 15:53 2022/06/28 【Netflix劇集】劉智泰領軍演韓版《紙房子》 重拍西班牙神劇口碑兩極 你可能感興趣 【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升 操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司 12:37 2021/09/24 【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升 操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司 【魷魚遊戲】玻璃工人下場悲慘現實同樣辛酸 兒子留學遭打死沉冤未雪 17:21 2021/10/08 【魷魚遊戲】玻璃工人下場悲慘現實同樣辛酸 兒子留學遭打死沉冤未雪 【魷魚遊戲】「姜曉」原是世界頂級模特兒 鄭浩妍長年20吋螞蟻腰塑身秘密【多圖】 16:39 2021/10/04 【魷魚遊戲】「姜曉」原是世界頂級模特兒 鄭浩妍長年20吋螞蟻腰塑身秘密【多圖】 李政宰 魷魚遊戲 演員 Netflix 電視劇