【兩性關係】不顧太太染上性病風險 港男為私慾與SP享受不設防的快樂

▲ 丈夫不顧太太風險與sp性行為。

有些未婚男人，想找一個女人結婚；結婚後，卻去找更多女人；找過不同的女人後離婚，仍弄不清自己是個怎樣的人。

他太太兩個月前決定離婚，他談到以往背着太太找SP偷食的性經驗︰「我覺得用套與不用套的感覺很不同，『打真軍』不會隔着一層膜，刺激很多。」與SP上床，他連自身安全也不考慮，刺激快感的重要性蓋過一切。刺激與危險，有如錢幣的兩面，這種不顧一切的豁出去是另類的恐怖。

「與不認識的陌生人發生性行為，即使用安全套，很多人也不覺得安全，你更不設防的與不同SP上床，可曾想過對你自己和對你的婚姻會有甚麼傷害？」我竟要與一個性經驗豐富的男人討論性行為的安全性。

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「那時與太太做愛一直有用套，減低她受性病感染的可能。」他解釋有保護太太，但若真有保護她的心，為何出軌？性行為有不同模式，為何偏偏選擇帶嚴重傷害性的方法？他的出軌，除了傷害婚姻，也在自我傷害。歪理與道理通常不難分辨，他只是不想正視。

「當你想到減低太太感染性病的可能，反映你知道不安全性行為的危險，但為何要讓自己冒這麼大風險？」我問。

他不諱言，能夠說服女生接受不使用安全套的性行為，是一種很大滿足感︰自己有強大吸引力，令一個女生即使冒險，也願意跟自己做愛。

「性滿足是很主觀感覺，是個人體會身心豐富的過程，你卻有點不顧一切的將自己置於一個危險位置，增加自我傷害風險。這種行徑與我心目中的性滿足，有點背道而馳。」聽過我這番話，他沉默了。

很多不明白是選擇不去明白，大部分的當局者迷，不是真迷糊，而是不容許有坦誠的自我看清。我心想︰他結過婚，又離了婚，對婚姻的認識可會多一些？



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全文刊於《晴報》，原題為不顧太太 為私慾與SP危險性行為