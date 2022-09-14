【靚太廚房】香脆可口食物屬小朋友至愛　Blogger教整免油炸日式牛肉可樂餅

小朋友最喜歡就是吃香脆可口的食物，薯片、蝦條、朱古力等的零食，可說是小朋友的「至愛」，想小朋友吃到一個健康得來，又做到香脆可口感覺的飯盒？今集《靚太廚房》邀請到煮食KOL的KIKI，教大家煮免油日式炸牛肉可樂餅，加上流心芝士的餡料，相信小朋友一定會喜歡吃，各位父母可以製作這個飯盒讓小朋友吃！

材料（4人份）：

▲ 材料。（湛斯雅攝）

薯仔 2個（大） 免治和牛 150g 洋蔥 半個 Mozarella芝士碎 隨意 雞蛋 兩隻 麵粉 適量 麵包糠 適量

做法：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

1. 洋蔥切粒；薯仔切片，用鹽水煮20分鐘至軟身，加少許鹽壓成薯蓉。

2. 牛肉加少許鹽、黑椒調味。

3. 落鑊炒熟洋蔥、牛肉，然後加入薯蓉拌勻。

4. 搓成圓餅形，中間放入芝士條，再搓成球形，拍上麵粉，再上蛋液，最後拍上麵包糠。

5. 放入氣炸鍋，噴油，180度炸4分鐘，翻面噴上油再炸5分鐘，完成。大家還可以配搭露筍豬肉卷，簡單易整，小朋友開學飯盒就這樣完成了！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文