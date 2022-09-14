【靚太廚房】香脆可口食物屬小朋友至愛 Blogger教整免油炸日式牛肉可樂餅
休閒消費 10:00 2022/09/14
小朋友最喜歡就是吃香脆可口的食物，薯片、蝦條、朱古力等的零食，可說是小朋友的「至愛」，想小朋友吃到一個健康得來，又做到香脆可口感覺的飯盒？今集《靚太廚房》邀請到煮食KOL的KIKI，教大家煮免油日式炸牛肉可樂餅，加上流心芝士的餡料，相信小朋友一定會喜歡吃，各位父母可以製作這個飯盒讓小朋友吃！
材料（4人份）：
|薯仔
|2個（大）
|免治和牛
|150g
|洋蔥
|半個
|Mozarella芝士碎
|隨意
|雞蛋
|兩隻
|麵粉
|適量
|麵包糠
|適量
做法：
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1. 洋蔥切粒；薯仔切片，用鹽水煮20分鐘至軟身，加少許鹽壓成薯蓉。
2. 牛肉加少許鹽、黑椒調味。
3. 落鑊炒熟洋蔥、牛肉，然後加入薯蓉拌勻。
4. 搓成圓餅形，中間放入芝士條，再搓成球形，拍上麵粉，再上蛋液，最後拍上麵包糠。
5. 放入氣炸鍋，噴油，180度炸4分鐘，翻面噴上油再炸5分鐘，完成。大家還可以配搭露筍豬肉卷，簡單易整，小朋友開學飯盒就這樣完成了！
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責任編緝：蕭雅文